Smascherata Camilla Parker Bowles, viene fuori la verità sulle sue origini | Scoppia la bomba

Una notizia sta spopolando sul web riguardo la regina consorte Camilla Parker Bowles. Le sue origini sarebbero diverse da quelle presunte e a Palazzo sono tutti sotto shock.

La monarchia inglese non smette mai di stupire non solo i suoi sudditi ma anche il mondo intero. I membri della Royal Family, d’altronde, nonostante vari tentativi di mantenere una parvenza di privacy sono spesso al centro di numerosi scandali e diverse assurde rivelazioni. Harry e Meghan in questo sono assolutamente i primi della lista: irriverenti, ribelli e sfacciati la coppia più discussa dell’aristocrazia ne inventa una al mese.

Intanto, di pochi mesi fa è il libro di Harry, Spare, l’autobiografia che racconta anche del distacco con la sua famiglia e dei dissapori nati in seguito alla sua unione con Meghan. Ad aggiungere carne sul fuoco anche ci ha pensato anche il documentario Netflix che la coppia ha utilizzato per narrare l’inizio della loro storia d’amore e le motivazioni che hanno portato loro ad abbandonare il Regno Unito.

Harry nelle sue dichiarazioni non ha risparmiato neanche un’altra figura controversa della Royal Family, ossia Camilla Parker Bowles la moglie di re Carlo, divenuta per volontà di Elisabetta, regina consorte. Secondo il figlio di Carlo proprio la seconda moglie dell’uomo sarebbe entrata con troppa prepotenza nella famiglia reale senza alcun tatto per Harry e William dopo la dolorosa morte di Diana.

Il gradimento di Camilla Parker Bowles

Dal popolo inglese Camilla è sempre stata vista come una sorta di intrusa nella Royal Family proprio perché per tanti anni è stata l’amante di Carlo quando lui era sposato con Diana. Simbolo insieme a Carla della lunga sofferenza di Diana, principessa amatissima dai sudditi, Camilla ha dovuto acquisire fiducia con il tempo per poter essere considerata anche lei un membro reale valido.

E con pazienza e dedizione che Camilla ha poi raggiunto i cuori di molti inglesi che adesso la vedono come un punto di riferimento. Una notizia, però, che la riguarda sta riempiendo i giornali e si riferisce alle sue origini particolari. A quanto pare, Camilla non sarebbe inglese.

Il passato di Camilla

Secondo alcune indiscrezioni, Camilla Parker Bowles ha origini italiane in quanto una sua lontana parente, una donna italiana di origine inglese chiamata Edrica Faulkner e nata nel 1882, si è poi sposata con un Shand, cognome da nubile di Camilla.

Stando a questa analisi quindi Camilla potrebbe avere origini toscane anche se molto alla lontana. La cosa divertente è che questa scoperta è stata fatta totalmente in maniera casuale, quando un collezionista ha ritrovato una vecchia fotografia e ha cominciato a fare una serie di collegamenti e ricerche.