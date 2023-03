Alberto Matano dà il lieto annuncio: “È quello che devo fare!” | Gioia infinita

Albero Matano è il conduttore del momento e di recente ha dato una notizia che ha portato il pubblico al settimo cielo.

Alberto Matano sta vivendo un periodo molto positivo per la sua carriera ma anche nella vita privata, soprattutto da quando ha potuto coronare il suo sogno d’amore con Riccardo Mannino che ha sposato l’11 giugno del 2022, lo stesso anno in cui ha fatto coming out. Attualmente, per quanto riguarda la sua carriera, vediamo spesso Matano in televisione, è al timone de La vita in diretta che conduce egregiamente dal 2019, inizialmente accanto a Lorella Cuccarini e poi, da quando lei è passata alla scuola di Amici, da solo.

Oltre alla conduzione di La vita in diretta, abbiamo visto Matano anche in veste di commentatore a bordo pista per Ballando con le stelle, il grande successo del sabato sera condotto da Milly Carlucci. Ogni puntata del programma, i commenti di Matano erano tra i momenti più attesi della serata, soprattutto per i suoi modi garbati e diplomatici di esprimere le proprie opinioni. Inoltre Alberto Matano è spesso ospite della sua amica Mara Venier, nel salotto di Domenica in.

In questo periodo, possiamo quindi affermare che Matano stia vivendo una vera e propria golden age nella sua carriera e nella sua vita. Spesso a La vita in diretta sono molte le storie commoventi ed emozionanti raccontate e proprio in una delle ultime puntate del programma, Alberto Matano ha dato una notizia che ha fatto molto felici i telespettatori. Ecco cosa è successo.

La bella notizia annunciata in diretta

La bella notizia di cui Matano ha parlato in diretta però non riguardava il conduttore, che pure ha partecipato con passione e attenzione alla vicenda, ma ha a che fare con un altro personaggio molto amato dal pubblico, intervenuto nel programma per parlare di alcune novità della sua vita. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, il nuotatore di cui abbiamo molto parlato nel corso della stagione 2022 del Grande Fratello Vip alla quale aveva partecipato e di cui si era molto discusso per la sua storia d’amore con la principessa etiope, Lulù Selassié.

Come ricorderete i due hanno avuto un’intensa relazione consumatasi all’interno della casa, ma poi questa storia che sembrava solida è sfumata proprio per Bortuzzo che si è tirato indietro e le aveva fatto sapere tutto attraverso un messaggio. In seguito il gossip ha continuato a parlare di Manuel Bortuzzo e delle sue relazioni, reali o presunte, nonché del rapporto tra lui e Lulù e se sia stato giusto o sbagliato il suo gesto. Ma della vita di Bortuzzo in questo ultimo anno e di ciò che ha fatto nel suo lavoro non si è detto più nulla, fino al suo intervento proprio da Alberto Matano.

Manuel Bortuzzo ritorna al nuoto

Manuel Bortuzzo, ospite a La vita in diretta, ha dichiarato di voler tornare in vasca e questa notizia ha portato grande entusiasmo nel suo pubblico che non vedeva l’ora di rivederlo in veste di sportivo, nel suo habitat naturale, la piscina olimpionica. Lo stesso Manuel era davvero felice di questa decisione e ancora più felice nel dare la notizia al pubblico. Queste sono state le sue parole: “Mi sono ritrovato veramente a casa, perché la piscina è il mio ambiente, il nuoto è quello che devo fare perciò sono molto contento e ora si va avanti!”.

Dopo questa liberatoria dichiarazione che lascia intendere che forse la televisione non fa per lui, Bortuzzo ha aggiunto: “Ora si tenta di arrivare ai mondiali della prossima estate”, con grande giubilo da parte dei suoi fan che non vedono l’ora di rivederlo in gara. Queste parole hanno commosso molto sia Matano che il pubblico specialmente se consideriamo che l’atleta è sulla sedia a rotelle, rimasto disabile in seguito a un attentato nel 2019.