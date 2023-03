Alberto Matano, avete mai visto i suoi due fratelli? Sono identici a lui | FOTO

Pochi conoscono la famiglia Alberto Matano, che ha ben due fratelli. Li avete mai visti? La somiglianza è lampante.

Ha conquistato il pubblico italiano con il suo programma pomeridiano La Vita in diretta. Dalla cronaca nera al gossip, Alberto Matano aggiorna ogni pomeriggio i suoi affezionati telespettatori su quello che accade in Italia e nel mondo.

Ad oggi possiamo dire che è uno dei conduttori di spicco della Rai: la chiave del successo è stata la sua capacità di entrare nel cuore dei telespettatori, che apprezzano tantissimo il programma e il suo modo di condurre. É incontestabile, infatti, la sua abilità di stare davanti alla telecamere e tenere alta l’attenzione del pubblico per tutta la diretta. Una qualità che Alberto Matano ha sviluppato nel tempo con fatica, dopo un lungo periodo di gavetta, prima di arrivare ai vertici Rai.

Proprio perché il pubblico italiano è affezionatissimo a lui, vorrebbe sapere di più della sua vita privata. Lui, dal canto suo, è piuttosto riservato. Poche persone, per esempio, sanno che ha ben due fratelli che tra le altre cose gli somigliano moltissimo. E voi li avete mai visti?

I due fratelli di Alberto Matano

Sappiamo che Matano ha da tempo un compagno e i due vivono insieme in una dimora lussuosa a Roma. Per quanto riguarda la sua famiglia, il conduttore de La Vita in diretta è di origini calabresi e i suoi genitori vivono ancora a Catanzaro, mentre lui si è trasferito nella capitale. Matano è molto legato alle sue radici, tantoché proprio ai microfoni del suo programma aveva parlato del legame speciale che lo lega ai suoi cari: “La famiglia è il vero dono della vita. Nella mia c’è unità, amore e condivisione, nonostante la distanza”.

Non tutti sanno che Alberto Matano ha due fratelli – un maschio e una femmina – a cui è molto legato. Stiamo parlando di sua sorella Luisa che vive Milano, mentre suo fratello Vincenzo a Bruxelles. Una famiglia sparpagliata in giro per l’Italia e l’Europa, che però tiene saldo il loro legame. Nella foto che li ritrae insieme sorridenti si può notare la somiglianza nei lineamenti, soprattutto tra il conduttore e Vincenzo.

Matano parla della sua famiglia: “É il vero dono della vita”

Nonostante la distanza, dalle parole di Matano si percepisce quanto sia stretto il loro rapporto. “Abbiamo festeggiato i 50 anni di matrimonio dei miei genitori e l’emozione, visto che non ci vedevamo tutti da tanto tempo per via del lockdown, è stata doppia”, aveva raccontato poco dopo la fine della quarantena da Coronavirus.

Non abbiamo altre informazioni perché Matano è piuttosto riservato, ma sicuramente capiterà che in futuro si lasci andare, facendo riferimento alle sue origini e la sua amata famiglia.