Arisa fa preoccupare: il drammatico post rimosso subito | Ecco cosa dice – FOTO

Arisa si lascia andare ad un duro sfogo su Instagram. Subito rimosso viene ripescato poi da una nota gossippara. Tutti in ansia per la cantante.

E’ letteralmente impossibile non conoscere Arisa. La donna è una nota cantante italiana vincitrice di Sanremo giovani con il brano “Sincerità” nel 2009 diventando una star nazionale. Arisa è poi tornata diverse volte sul palco dell’Ariston, l’ultima proprio quest’anno quando ha duettato con Gianluca Grignani un medley dei pezzi più conosciuti del cantante. La loro performance, seppur molto particolare ed istrionica, ha fatto capire il grande talento che ha sempre contraddistinto l’artista.

Arisa è in più una donna che ha cambiato spesso volto: la sua immagine ad inizio carriera rispecchiava quella di una ragazza molto timida, insicura con gli occhiali grandi ed un look da intellettuale. Adesso, invece, Arisa si presenta come una donna molto sensuale e sexy in pace con le sue bellissime forme ed il suo sguardo ammaliante.

La cantante è solita condividere la sua vita sui social mostrandosi spesso anche senza veli o con scollature davvero profonde. Di recente, però, Arisa ha usato il suo Instagram per fare uno sfogo molto duro nei confronti di qualcuno ma il tutto è stato prontamente cancellato.

La vita privata di Arisa

La bella cantante ha un passato sentimentale abbastanza turbolento: dopo molti anni insieme la sua relazione con lo storico fidanzato Giuseppe Anastasi giunge al termine nel 2010 anche se il loro sodalizio artistico continua ancora per un po’. Dal 2014 al 206 Arisa ha avuto una relazione con il suo manager Lorenzo Zambelli ma anche qui le cose non sono andate per il meglio.

In seguito, la cantante si è legata ad Andrea De Carlo, agente dello spettacolo con il quale si credeva ci fossa profumo di matrimonio. La storia si è conclusa lasciando l’artista nello sconforto la quale, però, potrebbe aver avuto un flirt con Vito Coppola, ballerino suo istruttore durante Ballando con le stelle.

Lo sfogo social di Arisa

Della liaison tra Arisa e Vito Coppola si è discusso per molto tempo e tanti hanno pensato che tra loro ci fosse una fortissima intesa mai realmente confermata dai due. Coppola, però, si è trasferito all’estero per lavoro rendendo praticamente impossibile la possibilità di relazione con Arisa. Quest’ultima, però, si è resa protagonista di un forte sfogo social nel quale si è lamentata dell’assenza di un uomo che dolorosamente non c’è più.

Che sia rivolto proprio a Coppola? Non si può sapere anche perché Arisa ha poi cancellato la storia rendendo difficile approfondire l’argomento. Ad immortalare, però, le sue parole l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha ripostato tutto sui suoi canali rendendo visibili ai follower questo lungo monologo colmo di malinconia.