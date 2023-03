Arisa: “Mi sono rotta il c***o”, perde il controllo e lo ammette | Sfogo da brividi

Dopo il momento di sconforto avuto ad Amici, Arisa chiarisce la sua situazione emotiva, affrontando il delicato tema della depressione.

In una delle ultime puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi, è stato dedicato uno spazio ad Arisa, che si è aperta al pubblico e ai colleghi, raccontando tutte le difficoltà che sta vivendo al momento. La sua carriera non procede a gonfie vele come sperava, e continua a incassare fallimenti soprattutto sul fronte Sanremo.

La cantante ha ammesso di aver presentato per il terzo anno consecutivo una canzone ad Amadeus, che ha preferito scartarla. La frustrazione è tanta e Arisa in uno sfogo molto sincero difronte a tutta Italia si è messa in discussione, chiedendosi se sia ancora una cantante di valore.

Le sue parole hanno davvero toccato tutti: non l’avevamo mai sentita parlare in questi termini e molte persone si sono scagliate contro Amadeus, che non riconosce il suo talento. È indubbio che lei possieda una voce angelica, tra le più belle che abbiamo in Italia.

Arisa ammette: “Non sono depressa”

Dopo quel siparietto ad Amici, la cantante è stata sommersa di messaggi scritti da fan preoccupati, che hanno cercato di confortarla. Alcuni credono che in questo momento sia depressa e abbia bisogno di un aiuto psicologico. Lei ha voluto fare chiarezza una volta per tutte e sui social ha scritto: “Non sono depressa”.

“In una notte di febbraio in cui mi piacerebbe essere altrove, non so dove potrei stare meglio di così. Cioè sempre peggio”. Questa la triste premessa di Arisa, che continua:

“Ma non sono depressa, non prendo farmaci di nessun tipo non bevo e non fumo… mi sono solo rotta il c***o di me. Vorrei essere un’altra, con un altro, altrove, al caldo, nel mare, coi pesci che fanno ciao. Oppure un lottatore di sumo.

E a voi capita di stancarvi di voi stessi? E cosa vorreste cambiare? Dove vorreste andare? Chi vorreste essere, con chi?”.

Il messaggio ai fan

Arisa si rivolge direttamente ai suoi followers per cercare aiuto e un confronto, che può essere sempre utile, soprattutto quando si ha la sensazione di aver perso la bussola. Il post è stato invaso da commenti di persone che provano le sue stesse emozioni e che in questo momento stanno attraversando un periodo difficile, altre che si trovano a dover digerire dei fallimenti sul lavoro o in amore.

Ci auguriamo che possa stare meglio nel breve termine e che capisca quanto valga come cantante e come persona. Forza Arisa!