Se risolvi questo test hai un’intelligenza superiore | Non ci riesce nessuno

Questo esercizio per testare il vostro QI è per i veri geni, risolverlo vi rinfresca la mente e vi aiuta anche nell’attenzione.

Se siete interessati a tenere in allenamento la vostra intelligenza e la capacità di attenzione, questo test allora fa per voi. Soprattutto se siete persone che amano tenersi attive e non scrollare passivamente la home del browser o dei social. Il rompicapo che vi proponiamo è assai complesso ma soprattutto è indicato per chi ha un minimo di conoscenza di calcolo.

Certamente questo test è utile per chi è sempre in cerca di nuovi stimoli ed è un buon modo per tenere vigile la vostra attenzione e non vivere passivamente la fruizione di internet. Spesso infatti ci facciamo prendere dagli automatismi della tecnologia che ci riducono alla passività.

Siamo troppo abituati a ottenere un risultato in un paio di click e molte volte non ci applichiamo ma cosa farebbe il nostro cervello se fosse messo di fronte a una sfida come quella che vi proponiamo oggi? Sicuramente si darebbe una bella svegliata e si terrebbe in allenamento. Si tratta di un test di pochi minuti che vi consentirà di mettere alla prova il vostro QI.

Il test per verificare l’intelligenza che vi motiverà

Per fare questo esercizio è richiesta la massima attenzione e tutto il potere mentale di cui disponete. Si tratta di uno dei test più difficili che potete fare e trovare sul web, non è semplicemente un test visivo ma richiede un minimo di capacità di calcolo, più che di logica. Si devono pertanto ripassare un po’ di tabelline e avere capacità di problem solving.

Lo scopo è quello di spostare i fiammiferi per ottenere l’equazione corretta. Quella che vedete infatti è un’immagine sbagliata, se riuscite a ricavare il calcolo corretto per ottenere il risultato che vedete allora siete dei veri geni.

Come arrivare alla giusta equazione

Nel test possiamo vedere una serie di fiammiferi, distribuiti in modo da creare un’equazione: 4 * 6 = 46. Ma conoscendo un minimo di matematica di base noterete che 4 * 9 non fa 46, ma 36. Il primo pensiero sarebbe quello di cambiare la combinazione dei fiammiferi ma non è così semplice, perché servirebbero 5 fiammiferi e il 4 è composto solo da quattro fiammiferi. Per risolvere l’enigma è necessaria oltre che una capacità di calcolo anche un minimo di creatività.

Per creare l’equazione corretta basterà spostare solo due fiammiferi, ma quali? Aggiungiamo che per risolvere il problema non devono avanzare fiammiferi e l’equazione deve essere sempre una moltiplicazione. Occorre spostare il fiammifero in basso a sinistra del 6 che fa parte del 46, per ottenere un 5. Usiamo questo fiammifero per completare il 4. Basterà poi ruotare il secondo bastoncino verticale del 4, a destra, di novanta gradi in senso antiorario per ottenere un 5! L’equazione finale sarà quindi: 5 * 9 = 45.