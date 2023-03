Duro colpo per Maria De Filippi, lasciata da sola: impossibile non piangere

Lunedì si sono svolti i funerali di Maurizio Costanzo a Piazza del Popolo. Ma dov’era Sabrina Ferilli? Ecco perché non si è vista l’amica più stretta di Maria.

I funerali di Maurizio Costanzo hanno smosso gli animi di tutti e riunito un’intera generazione di artisti: vedere Maria De Filippi e i suoi figli cosi sofferenti è stato un duro colpo da incassare. Di solito, siamo abituati a vederla forte anche nelle situazioni più toccanti. Questa volta, invece, non ce l’ha fatta e anche lei si è lasciata travolgere dalle sue emozioni.

Tutti sapevano quanto Maurizio e Maria fossero legati: i loro 35 anni di matrimonio sono stati caratterizzati da moltissimi valori, tra cui la stima e il rispetto reciproco. Durante quel terribile giorno, però, tutti si sono chiesti dove fosse la donna più importante per Maria. Per la conduttrice di Uomini e Donne deve essere stato un duro colpo.

Una grande assenza

Stiamo parlando della sua migliore amica e compagna di avventure, Sabrina Ferilli. Le due hanno un rapporto speciale, tantoché Maria una volta ha raccontato di averla chiamata di notte solo per complimentarsi per la sua performance in una serie tv.

Il funerale di Maurizio ha visto una folla di persone recarsi alla chiesa per dare un saluto a un grande della televisione italiana e del giornalismo moderno. Molti si sono chiesti dove fosse la Ferilli, che non è comparsa in molti degli scatti pubblicati sui vari giornali. L’attrice ha preferito rimanere nell’ombra per portare rispetto a Maria e vivere quel momento drammatico godendosi un attimo di privacy. Forse, non voleva incontrare gli accecanti flash in un momento così particolare.

Sabrina Ferilli è rimasta nell’ombra

Sappiamo quanto le persone possano essere invadenti e fuori luogo anche durante una cerimonia così intima: basta pensare che durante l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo Maria ha dovuto accontentare alcuni fan che le hanno chiesto una foto, proprio nel momento più buio mentre si trovava nella camera ardente con al fianco la bara di suo marito.

Tornando a parlare di Sabrina Ferilli, sappiamo è una delle più care amiche di Maria e se ha preferito stare in silenzio e nell’ombra c’è sicuramente un perché. Lei la conosce bene e probabilmente quella sarà stata la cosa più giusta da fare per portarle rispetto e conforto. O, semplicemente, stava soffrendo anche lei e ha preferito vivere in privato quel momento. Nulla potrà rovinare il rapporto profondo che li tiene legate da ormai tantissimi anni, a volte non servono parole per esprimere la propria vicinanza a una persona a cui si vuole bene: ci si capisce con uno sguardo.