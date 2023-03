Flavio Briatore è irriconoscibile, la foto diventa virale | Tutti senza parole

Flavio Briatore – primo piano oggiFlavio Briatore ha condiviso uno scatto in cui lo vediamo in una veste diversa e inedita, è subito boom di reaction su Instagram.

Flavio Briatore è tra gli imprenditori italiani più famosi al mondo, nonché uno dei più ricchi. Viene da Cuneo e oltre ad essere imprenditore è anche dirigente sportivo. Proprio nello sport si è distinto in particolar modo, perché tra le sue esperienze professionali è stato anche team manager in Formula 1 con la scuderia Benetton che poi è diventata Renault. Briatore è inoltre a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Majestas, precedentemente nota come Billionaire Life.

Come vi abbiamo già raccontato Briatore è figlio di due maestri di scuola elementare e lui ha studiato come geometra. Tutto quello che ha fatto nel suo lavoro lo ha portato ad accrescere la sua fama e il suo patrimonio tanto da essere tra i più ricchi del nostro Paese. Ma tra le curiosità della vita di Flavio Briatore c’è anche il passato come maestro di sci e un’esperienza nella gestione dei ristoranti, che lo ha portato ad aprirne uno suo.

Ma non è sempre stato tutto facile perché Briatore è stato anche accusato di truffa e nel 1990 è rientrato in Italia grazie all’amnistia. In quel periodo è iniziato il suo rapporto con la Formula 1. Proprio di quel felice periodo legato alla Formula 1 vogliamo parlarli con uno scatto che l’imprenditore ha condiviso in questi giorni sui suoi canali.

Flavio Briatore, lo scatto sorprendente

Flavio Briatore ha un grande seguito sui suoi canali social e di recente a condiviso uno scatto, risalente al suo periodo in Formula 1 nel quale era praticamente irriconoscibile, scatenando una marea di commenti. I fan erano senza parole. Il profilo Instagram di Briatore conta 1,2 milioni di followers che lo seguono con attenzione e ammirazione.

La foto di cui stiamo parlando è diventata virale sui social e ritrae Flavio Briatore ai tempi in cui collaborava con la Formula 1. Nello scatto è più giovane e veste con un completo elegante. Lo vediamo in sella a una moto con gli occhiali da sole, una sorta di accessorio tipico che lo distingue e al quale non ha mai rinunciato.

Gli anni in Formula 1

La caption della fotografia dice “I primi anni in Formula 1 con Benetton Formula”, come abbiamo detto la foto ha scatenato una marea di like e commenti che esprimono tutto l’affetto del suo pubblico, il quale lo ha riempito di ammirazione.

Flavio Briatore ha oggi settantadue anni e spesso condivide foto della sua vita, sia professionale che privata. In molte occasioni, infatti, si mostra accanto al figlio Nathan Falco, oggi adolescente e come abbiamo visto lo scorso Natale sono state condivise delle foto di tutta la famiglia insieme. Come sappiamo Briatore ha avuto Nathan dalla sua ex compagna Elisabetta Gregoraci con la quale ci sono 44 anni di differenza. La coppia si è sposata nel 2008 e si è separata nel 2017 ma come si è visto più volte i due sono in ottimi rapporti.