Flavio Briatore, codice rosso: arrivano i soccorsi | Il patrimonio gli costa la salute

Flavio Briatore, fra gli imprenditori più importanti che abbiamo in Italia è anche tra coloro che guadagnano di più. Sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? La cifra è stellare, ma di certo l’uomo deve dedicarsi anche alla propria salute e qualche volta staccare la spina. Lo spaventoso malore ha fatto scattare un campanello d’allarme.

Flavio Briatore è originario di Cuneo ed è imprenditore e dirigente sportivo, la sua fama la deve specialmente in questo ambito per essere stato il team manager in Formula 1 con la scuderia Benetton che poi è diventata Renault. Ma Briatore non è solo sport, perché l’imprenditore italiano è anche a capo del Gruppo internazionale di hospitality di lusso Majestas, precedentemente nota come Billionaire Life.

Eppure, pensate, entrambi i genitori di Briatore erano maestri di scuola elementare e lui si è formato come geometra, per cui tanto studio e tanto lavoro per arrivare dov’è adesso.

Senza dubbio nel corso della sua carriera Flavio Briatore ha saputo dimostrare le sue capacità imprenditoriali e per questa ragione il suo patrimonio raggiunge cifre stellari.

Come forse qualcuno ricorderà la sua carriera è iniziata come maestro di sci e nella gestione dei ristoranti, infatti, in seguito ne ha aperto uno suo.

Ma non è sempre stato tutto facile perché Briatore è stato anche accusato di truffa e nel 1990 è rientrato in Italia grazie all’amnistia. In quel periodo è iniziato il suo rapporto con la Formula 1.

Anche nel privato la vita di Flavio Briatore è stata dinamica, la sua storia più famosa è discussa è stata quella con Elisabetta Gregoraci dalla quale ha avuto un figlio Nathan Falco. Come vi abbiamo raccontato la famiglia ha passato il Natale insieme prima che lei volasse a Dubai insieme al nuovo compagno Giulio Fratini.

Ultimamente per quanto riguarda Flavio Briatore si è vociferato di un flirt con Barbara D’Urso, la quale avrebbe confermato che si stanno conoscendo meglio.

Ma ultimamente Briatore ha dovuto anche rivedere la propria salute, l’anno appena trascorso non è stato semplice. Ecco cosa è successo.

Il patrimonio e la salute

Prima di tutto anche Flavio Briatore ha avuto il covid come milioni di altre persone nel mondo che hanno affrontato la malattia. L’imprenditore però è stato fortunato perché per lui i sintomi non sono stati forti tant’è che in quindici giorni è riuscito a cavarsela e tornare ai suoi impegni.

Di recente tuttavia Flavio Briatore ha accusato un malore durante il Gran Premio di Formula 1 di Baku, capitale dell’Azerbaigian. Per fortuna i soccorsi sono arrivati subito e dopo un’accurata visita i medici hanno scongiurato qualcosa di più grave ma gli hanno consigliato di restare per un po’ a riposo così da riprendersi totalmente.

Sul fronte economico, invece, sono arrivate per lui delle buone notizie, dopo l’iniziale flessione dovuta alla crisi economica provocata anche dalla pandemia, il suo patrimonio è tornato a crescere con il ripristinarsi, nell’ultimo anno di una certa normalità. L’imprenditore ha investito in ambiti che gli sono ritornati utili.

Il suo Billionaire di Dubai ha fatturato 8.1 milioni di giro di affari e 5.7 di margine operativo lordo e il Twiga di Montecarlo ben 11 milioni di fatturato e 3,9 di mol. A riportare questa notizia è Il sole 24 ore, il quale ha riportato anche il fatturato dei 9 ristoranti di sua proprietà ce da soli hanno fatto 22.2 milioni nel 2015 arrivando a 37 milioni nell’anno seguente.

Nel 2014 secondo Forbes il patrimonio di Flavio Briatore arrivava intorno ai 200 milioni di dollari, quindi 185 milioni di euro facendo di lui uno dei principali imprenditori italiani.