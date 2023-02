Test visivo: se individui il numero nella foto sei un geniale | DIFFICILISSIMO

Tra le miriadi di test visivi e illusioni ottiche, oggi vi proponiamo questo: se lo risolvi sei molto acuto.

Il web è inondato da moltissimi test visivi ed illusioni ottiche per mettere alla prova la nostra capacità visiva e la nostra intelligenza. Ma, molto spesso, nei test proposti non si tratta soltanto di intelligenza, ma anche di acutezza, arguzia e genialità.

Il Quoziente Intellettivo, o Q.I., si può calcolare con diversi tipi di test di logica per scoprire se la nostra intelligenza è nella norma, al di sotto della media oppure al di sopra. Nel mondo, le persone che hanno un’intelligenza superiore rispetto alla norma sono diverse e fanno parte di un determinato gruppo.

Questo gruppo si chiama M.E.N.S.A. ed è un ‘associazione internazionale senza scopo di lucro che ospita tutti coloro che hanno un Q.I. più alto della media, calcolandolo tramite un apposito e specifico test. In Italia, il presidente di questa associazione è Immanuel Casto, cantante.

Illusioni ottiche e test di logica per allenare il nostro Q.I.

Molti di questi test si trovano su Internet ma altrettanti vengono condivisi quasi tutti i giorni da utenti di social network come Facebook e Twitter, dove le persone si cimentano nel trovare la soluzione e iniziano anche vere e proprie faide sull’unica soluzione possibile. Infatti, dal momento che sono test abbastanza difficili, le soluzioni, a volte, possono risultare molteplici.

Anche in certi colloqui di lavoro si viene sottoposti a questo tipo di test, per provare a scegliere il candidato migliore da assumere. Il test di cui trattiamo oggi riguarda un’immagine a righe bianche e nere e la sfida nel trovare una serie di numeri all’interno dell’immagine stessa.

La soluzione a questo complicatissimo test visivo di logica

Questo test consiste nel fissare un’immagine e cercare di individuare, nel minor tempo possibile, le cifre che sono all’interno della figura stessa. Si tratta di un’immagine fatta da diverse righe bianche e nere che formano vari cerchi moventi (illusione ottica) e al centro si dovrebbe individuare una cifra. Se la vedete, siete veramente acuti, svegli ed intelligenti.

La soluzione di questo test è la seguente: la cifra che dovete vedere è composta da diversi numeri, ovvero 3452389. Chi l’ha individuata significa che ha una sensibilità maggiore al contrasto e quindi è in grado di selezionare gli elementi visivi singolarmente in modo facile e veloce. Se avete fallito non temete: fate più test visivi di logica che potete e migliorerete il vostro Q.I.