Trova la Rana! Test visivo difficilissimo, vi farà capire quanto siete scaltri!

Ecco un nuovo test visivo che vi aiuterà a comprendere meglio le vostre capacità d’osservazione e quelle intellettive. Dov’è nascosta la rana nell’immagine?

I test visivi spopolano da un po’ di anni a questa parte sul web diventando dei veri e propri oggetti di discussione. Virali sui social, in molti si scambiano questi test appunto per mettere alla prova le proprie capacità cognitive e d’attenzione. Ce ne sono davvero di tutti i tipi, alcuni più semplici ed immediati altri molto complicati.

Qui vi proponiamo uno molto particolare soprattutto perché vi farà capire quanto siete svegli e scaltri. Ogni persona sviluppa diverse attitudini: c’è chi è più pragmatico, chi più attento e chi invece punta tutto sulla creatività. Ecco, questo originale test oltre che a farvi allenare alcune abilità vi aiuterà a comprendere che tipo di persone siete. Raggiungere l’obiettivo è tutt’altro che semplice quindi non demordete se non riuscite subito.

Nei test visivi si analizzano i propri limiti di osservazione e concentrazione ma allo stesso tempo ci si diverte e ci si confronta con il risultato degli amici. In questa prova in particolare la soluzione non è immediata ma permette di spingere coloro che la fanno ad aumentare progressivamente il loro impegno cognitivo.

Trova la rana in questo divertente test visivo

Il test che vi proponiamo è davvero molto carino e divertente ma contemporaneamente può dire molto di voi, della vostra personalità e delle vostre principali predisposizioni. Si tratta di riconoscere la figura di una rana nell’immagine disegnata. Sembra facile no? Eppure, non lo è per nulla. Di fatti, la rana si confonde così tanto con l’ambiente circostante da rendere praticamente impossibile identificare la posizione.

L’immagine mostra il disegno di una bambina dormiente e serena nella sua bellissima cameretta. L’ambiente è confortevole e con sè ha un orsacchiotto. Dove può essere la rana di cui stiamo parlando? I colori tenui e pastello della foto non aiutano la ricerca ed il riconoscimento del’animaletto, nascosto davvero molto intelligentemente. Qual è il tuo tempo di risposta? Come defineresti le tue capacità di osservazione?

La soluzione al test visivo

Se non siete ancora riusciti a trovare la rana ecco la soluzione. L’animaletto si trova proprio all’interno del quadro appeso nella camera della bambina. La rana è celata tra le foglie del dipinto, con un sorriso beffardo. Le tempistiche di soluzione della prova possono dire molto di voi e delle vostre attitudini personali e cognitive.

Se avete trovato la rana in pochissimi secondi allora vuol dire che siete certamente persone attente e molto scaltre mentre se ci avete impiegato oltre venti secondi tendete a perdervi tra i vari elementi e nei dettagli. Discorso diverso se non siete riusciti ad individuare la rana: in questo caso siete molto creativi e sognatori, ma non sempre riuscite a concentrarvi.