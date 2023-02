“Ambiguità sessuale”, Marco Mengoni rivela alcuni segreti | Dichiarazioni scottanti

Marco Mengoni ha rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua sessualità e della sua situazione sentimentale.

Marco Mengoni è salito di nuovo agli onori di cronaca dopo aver trionfato all’ultimo Festival di Sanremo. Una vittoria meritata visto il suo talento indiscutibile: la sua Due Vite ha conquistato milioni di italiani, che hanno infatti espresso la loro preferenza tramite il televoto, portando l’ex vincitore di X Factor 3 sul podio.

Mengoni è di certo uno dei cantanti più amati dagli italiani e non è la prima volta che vince il Festival di Sanremo: nel 2013 era arrivato primo con L’essenziale, un brano che, come quello di quest’anno, gli aveva garantito una vittoria stracciante.

Oggi il cantante può vantare una carriera meravigliosa, piena di successi; pensare che tutto è iniziato dai provini di X Factor nel lontano 2009. Da quel momento Mengoni non si è più arrestato e ha collezionato successi su successi, confermandosi come uno dei cantanti più talentuosi della sua generazione e non solo.

Marco Mengoni: vita privata

Il cantante vanta un seguito molto nutrito di fan, che oltre ad apprezzarlo per la sua musica sono anche molto curiosi di conoscere qualche segreto sulla sua vita privata, in particolare quella sentimentale. Mengoni però è sempre stato estremamente riservato, tanto che non si sa quasi nulla su eventuali amori che ha vissuto negli anni.

“Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama” ha spiegato durante un’intervista. Il cantante non è contento quando i suoi affetti finiscono sotto i riflettori e ha sempre fatto di tutto per proteggerli. “Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto”. Nessuna notizia certa, dunque, sull’identità di chi potrebbe avergli rubato il cuore.

Una sessualità ambigua

Lo stesso cantante ha rivelato che apprezza questa “fluidità” nella sessualità e che lui è il primo a voler giocare su questa ambiguità. “Mi piace il mistero, mi piace giocare sull’ambiguità sessuale” ha spiegato. Non è un segreto che infatti ha preso ispirazione da personaggi come David Bowie e Renato Zero. “Bacio quando c’è tempo, forse quella delle medie è stata la mia unica vera fidanzata, ma da baci a stampo”.

Un amore libero quello di Mengoni, che non vuole giustamente incasellarsi in una definizione precisa. Sappiamo soltanto che, ai tempi di X Factor, il cantante era fidanzato con una certa Claudia, che pare fosse la sua compagna storica. Tra i due è finito l’amore proprio dopo la vittoria del talent, e da quel momento in poi non si è più saputo nulla sulla vita sentimentale del cantante.