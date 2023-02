Katia Follesa a un passo dalla morte, colpita dalla malattia | Condizioni di salute

Katia Follesa ha rischiato di morire: lo ha raccontato lei stessa in un’intervista, parlando di un episodio terribile.

Katia Follesa è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana e sicuramente tra i più simpatici e apprezzati. L’abbiamo conosciuta quando faceva parte del duo comico “Katia e Valeria”: le due ebbero un successo enorme e arrivarono a partecipare a Colorado Cafè, diventando tra i comici più apprezzati.

Le due hanno iniziato la loro carriera facendo qualche spettacolo di cabaret per poi arrivare su Italia 1 (con Colorado Cafè, appunto) e anche su Canale 5 in Zelig off e Zelig Circus. Le due erano molto affiatate e proprio per questo hanno ottenuto così tanto successo. Il duo ha anche fatto parte del cast di Scherzi a parte, con la conduzione di Claudio Amendola, Valeria Marini e Cristina Chiabotto.

Nel 2012 le due si sono divise in seguito ad alcune discussioni, e per molti anni non si sono più parlate. Mentre Valeria ha scelto di fare una vita più tranquilla e dedicata alla famiglia, Katia ha iniziato a seguire nuovi progetti, per esempio conducendo Cake Star – Pasticcerie in sfida su Real Time con Damiano Carrara e partecipando come concorrente alla prima edizione di LOL – Chi ride è fuori.

Katia Follesa e la malattia

Forse non tutti sanno che la comica è fidanzata con Angelo Pisani, anche lui comico, dal 2006. I due hanno anche avuto una figlia, Agata, che è nata nel 2010. Katia Follesa è una persona piena di vita, sempre con la battuta pronta, ed è quindi difficile immaginare che soffra di una malattia tremenda che l’ha portata a un passo dalla morte.

Come ha avuto modo di raccontare in diverse interviste, la comica soffre infatti di cardiomiopatia ipertrofica, una condizione ereditaria che ha scoperto per caso, in seguito a un terribile attacco che l’ha spaventata e per il quale ha temuto il peggio.

Lo spavento terribile

Come ha raccontato a Oggi durante una lunga intervista di qualche anno fa, la comica ha scoperto di soffrire di questa condizione in una brutta maniera: mentre era in macchina venne colta da un malore che la costrinse ad accostare e chiamare i soccorsi. “A un certo punto, mi si era annebbiata la vista, ma soprattutto non sentivo più il cuore battere. Mi sono spaventata, temevo di morire”.

Dai controlli è emersa questa patologia genetica, a causa della quale deve tenersi sotto controllo periodicamente. La comica è diventata testimonial del Progetto Cor, volto a migliorare la vita dei pazienti cardiopatici e supportare campagne di prevenzione per queste patologie così delicate.