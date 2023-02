Arisa porta sempre le parrucche e il motivo è tristissimo | Il brutto male

Sapete perché Arisa indossa sempre la parrucca? Lo ha svelato di recente su Instagram, parlando di un disturbo che non la lascia in pace sin da quando era giovanissima. I fan sono rimasti sconvolti di fronte alle sue dichiarazioni e hanno dimostrato il loro supporto alla cantante.

Una rivelazione incredibile quella di Arisa, che ha spiegato il motivo per cui indossa sempre una parrucca. Nessuno si sarebbe mai aspettato una motivazione del genere: molti pensavano che lo facesse soltanto per cambiare stile e non che dietro ci fosse una sofferenza molto importante che la tormenta da quando era molto giovane.

Il suo vero nome è Rosalba Pippa ed è diventata una delle cantanti più famose d’Italia. Da quando ha partecipato a Sanremo con Sincerità, gli italiani hanno cominciato a seguirla e apprezzare la sua musica, che in questi anni si è evoluta insieme al suo stile. A tratti eccentrica, la cantante è un’artista con la A maiuscola e ogni suo singolo diventa un successo.

La malattia di Arisa

Originaria di Genova, dopo la vittoria nella categoria Nuove proposte di Sanremo 2008 la sua fama non ha fatto altro che aumentare. Oltre che nel mondo della musica, Arisa è attiva anche in televisione: prima è stata giudice a X-Factor e poi è entrata anche in Amici di Maria De Filippi.

Nel 2020 si è messa in gioco e ha partecipato a Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci. La cantante ha persino doppiato alcuni personaggi dei film d’animazione e ha scritto due libri.

Ormai Arisa ha raggiunto una grande popolarità: è conosciuta da tutti. Negli anni è cambiata molto e in parte è riuscita a cambiare così tanto stile anche per via delle parrucche che è solita indossare. Poche volte, infatti, l’abbiamo vista coi suoi veri capelli.

Ma come mai indossa le parrucche? Il motivo dietro questa scelta purtroppo è abbastanza triste: la cantante ha dichiarato di soffrire di tricotillomania, un disturbo che causa l’irresistibile bisogno di strapparsi i capelli quando si è sotto stress.

Secondo le dichiarazioni della cantante, questo disturbo la tormenta sin da quando era giovanissima: in situazioni di forte stress, quando sente tanta pressione su di sé, l’artista comincia a strapparsi i capelli.

Per questo motivo ha dovuto rasarli a zero negli ultimi tempi e per mostrarsi in pubblico ha scelto di indossare una parrucca. In uno degli ultimi post su Instagram ha scritto: “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell , quindi posso farlo anch’io”.