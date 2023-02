Mara Venier ha una ‘gemella’ tenuta nascosta finora | FOTO INCREDIBILI

Sono passati anni prima che Mara Venier mostrasse al mondo la sua “gemella”: tra lei e la sua sosia c’è una somiglianza impressionante. La donna in questione ha iniziato a mostrarsi soltanto negli ultimi tempi, catturando fin da subito l’attenzione degli spettatori che si sono stupiti non poco.

Chi l’avrebbe mai detto che Mara Venier ha una “gemella”? Eppure è stata proprio lei che negli ultimi tempi si è mostrata al web, scatenando le reazioni incuriosite dei fan della conduttrice. Parliamo di una persona molto vicina alla donna che con lei condivide molti tratti caratteristici.

Difficile credere che ci possa essere una seconda conduttrice così carismatica e talentuosa come quella “originale”, eppure ci siamo trovati di fronte a una vera e propria “gemella” della donna. Quando vedrete le foto rimarrete stupiti: la somiglianza è assurda.

Mara Venier ha una “gemella”

La conduttrice è sicuramente uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Amata da tutto il pubblico, ormai da anni conduce Domenica In, l’appuntamento domenicale del pomeriggio di Rai 1 che tiene compagnia agli italiani d’inverno.

Mara Venier può contare su una carriera lunga 40 anni, costruita grazie a sacrifici e soprattutto alla sua capacità di avere a che fare con gli ospiti e farli sentire a proprio agio in ogni situazione. Di fronte a rivelazioni anche piuttosto dolorose a cui ha assistito negli anni, la conduttrice non ha mai perso la sensibilità che la contraddistingue.

I fan della Venier sono preoccupati perché all’orizzonte si prospetta la possibilità che possa lasciare Domenica In e affidare la conduzione a qualcun altro. Per ora non ci sono conferme in merito, ma il pericolo è dietro l’angolo.

Di recente sono emerse delle foto che parlano senza dubbio di una persona molto simile alla conduttrice, praticamente una gemella, che finora è rimasta nascosta e non si è fatta vedere dal pubblico. Solo negli ultimi tempi ha deciso di mostrarsi, scatenando fin da subito la risposta del web.

Si tratta della nipote Irene, figlia di Roberta Povoleri, sorella della conduttrice. Durante una delle scorse puntate del programma è stata proprio la donna a nominarla, rinnovando il suo affetto per la ragazza. Irene ha 21 anni ma già dimostra tanta bellezza, la stessa che possiede la conduttrice.

Le due si somigliano davvero molto, anche se ovviamente la differenza d’età si fa sentire. Ma se pensiamo alla Venier da giovane e a Irene, noteremo subito che la somiglianza è spaventosa: le due potrebbero sembrare gemelle. La ragazza non è nel mondo dello spettacolo e per ora non sembra avere intenzione di farne parte, ma è molto attiva sui social e i suoi follower sono tantissimi.