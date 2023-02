Buckingham Palace: stop definitivo per re Carlo | A Palazzo gli tagliano le gambe

Anche prima che diventasse Re, Carlo è sempre stato conosciuto come un vero e proprio buongustaio. L’uomo non si è mai fatto mancare nulla a livello culinario ma ora da Palazzo arriva un blocco definitivo.

Protagonista indiscusso dei media e della stampa in questo momento è sicuramente Carlo, nuovo Re della monarchia inglese in seguito alla scomparsa di sua madre la Regina Elisabetta dopo ben settant’anni di regno.

A dire il vero non sempre il regnante è al centro dell’attenzione mediatica per questioni positive. Infatti, soprattutto nell’ultimo periodo Re Carlo domina i giornali a causa delle rivelazioni scioccanti fatte da suo figlio Harry nella sua autobiografia Spare in merito al nuovo Re e alla sua famiglia.

La situazione tra gli Windsor e Meghan ed Harry è più che tesa e nessuno sembra cercare di rimarginare una frattura familiare fin troppo profonda. Le confessioni del reale sono estremamente rivelatorie e controproducenti per sperare in una qualche forma di riconciliazione, comunque auspicata dallo stesso Harry.

La ferita per la coppia ora trasferita in America è ancora aperta e a quanto pare i due non si fermeranno fino a quando non avranno raccontato tutta la loro verità circa questa complessa dinamica familiare.

Da parte della Royal Family, tuttavia, nulla trapela e tutti i componenti degli Windsor continuano ad andare agli eventi ufficiali più sorridenti che mai. Intanto, proprio per re Carlo arriva una sorta di stop che riguarda però l’aspetto culinario. Ecco di cosa stiamo parlando.

Cosa mangiano i reali? Ecco cosa evita re Carlo

Re Carlo è sempre stato molto esigente dal punto di vista personale così come a tavola. L’uomo ha seguito un’alimentazione, durante tutta la sua formazione così come in età adulta, un perfetto stile alimentare.

Ma in verità, proprio Carlo ha sempre avuto un’estrema cura nella scelta degli alimenti prediligendo sicuramente quelli bio, più sani e a chilometro zero.

Tuttavia, anche a causa della sua nuova posizione e del suo ruolo Re Carlo dovrà rinunciare ad alcuni cibi completamente banditi da determinate occasioni importanti.

Re Carlo, però, può consolarsi privatamente grazie al suo chef personale di Balmoral che prepara per lui e per sua moglie Camilla piatti gustosissimi a base di funghi, pietanza amatissima dal reale inglese. Si dice, infatti, che proprio Carlo sia davvero golosissimo e che spessa durante impegni ufficiali cerchi di mantenersi proprio in virtù della sua importante posizione sociale.