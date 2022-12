Arisa porta i capelli corti perché soffre di una brutta malattia | la triste confessione

Arisa ha sempre osato con i capelli, prediligendo tagli corti. Dietro questa scelta c’è un motivo particolare, che riconduce a una brutta malattia di cui la cantante soffre da quando era piccola.

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una delle voci italiane più belle che abbiamo. Il suo debutto arriva con Sanremo 2009, quando vince la sezione Giovani con il suo intramontabile brano Sincerità.

Da lì sarà tutto in discesa per Arisa, che ogni anno colleziona successi e riconoscimenti per il suo cantautorato e la sua notevole estensione vocale.

Attualmente Arisa occupa il banco di insegnante ad Amici, il talent show di Maria De Filippi.

Durante le sue apparizioni l’abbiamo vista cambiare spesso look, modificando il colore e il taglio dei capelli. I più attenti, però, avranno notato che non ha mai portato i capelli lunghi naturali: solo per alcune puntate del serale di Amici, per esempio, ha indossato una parrucca lunga.

Dietro questa scelta di tenere i capelli corti si nasconde un motivo davvero particolare: Arisa ha una malattia che si porta dietro da quando era molto piccola e che le impedisce di portare i capelli lunghi.

La stessa cantante ha rivelato sui social di ricorrere spesso alle parrucche perché: “Quando me li sento lunghi me li stacco senza accorgermene, me li strappo”.

Quella di Arisa è una vera malattia di cui soffrono molte persone: stiamo parlando della tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo che porta chi ne è affetto all’irresistibile necessità di strapparsi i capelli dalla testa e a volte anche i peli da altre parti del corpo, come ad esempio le sopracciglia e le ciglia.

La cantante, quindi, si strappa i capelli e per questo preferisce tenerli corti e utilizzare parrucche. Nonostante questo, non si fa problemi a mostrarsi senza parrucche e spesso lancia messaggi di accettazione:

“Io non sono come tu mi vuoi, ma vado bene lo stesso. Sono un essere umano, una donna e mi spiace che una parrucca sia un valido espediente per farmi amare da te, anche dopo un periodo così sensibile come quello che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo”, ha scritto sui social.

E ancora: “Io voglio essere quella che sono amarmi senza remore e non pensare più che se fossi più bella di come sono meriterei maggiore attenzione da parte tua.

Aiutami a farlo anche tu e aiuta tutte noi ad amarci un po’ di più, fai che la nostra autostima non dipenda da un like, fai che una donna possa pensare di valere e di poter stare al mondo al di là del suo aspetto fisico e di quanto riesca ad apparire fi*a sui social, fa che ci sia dell’altro, osserva bene, ascolta, valuta, concedimi tempo e l’opportunità di farmi amare”.