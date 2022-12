Per Cristiano Malgioglio è finita, non c’è stato nulla da fare, situazione irrecuperabile

Cristiano Malgioglio non ha bisogno di presentazione. L’uomo è un cantante, autore e personaggio televisivo italiano apprezzatissimo da diverse generazioni. Purtroppo, però, il nuovo programma da lui condotto ha dovuto subire un severo stop. Le cause fanno discutere.

Autore, cantante e prezzemolino della televisione, Cristiano Malgioglio è di certo uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. L’uomo dopo aver composto e musicato grandissimi pezzi della canzone nostrana si è cimentato nelle trasmissioni più popolari come l‘Isola dei Famosi, Grande Fratello e Tale e quale Show per dirne alcuni.

Proprio in queste vesti i più giovani hanno iniziato a conoscere non solo il personaggio ma anche la persona e hanno amato moltissime le sue iconiche frasi divenute virali sul Web. Tra le sue muse più importanti ricordiamo: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo.

Sua è anche la celebre canzone di Pupo, Gelato al cioccolato sulla quale ha dichiarato: Mi avevano chiamato per scrivere una canzone e mi dissero ‘Fai una cosa sul gelato’. Stavo lavorando con Mina, non me la sentivo, poi sono tornato a casa e quel giorno mi preparo un budino. Solo che al posto dello zucchero ho messo il sale e così è venuto ‘dolce e un po’ salato’, voi pensate sempre al doppio senso, ma dico la verità”.

Per lui, però, ora arriva un duro stop che lo ha messo a dura prova. Il suo programma su Rai2 non è andato in onda facendo temere il peggio. Vediamo cosa è successo.

Le motivazioni dello stop

Per questa stagione televisiva il direttore della Rai Stefano Coletta ha affidato a Cristiano Malgioglio un programma Mi casa es tu casa. Malgioglio aveva delle remore su questa opportunità ma poi alla fine ha accettato. “Me l’ha proposto il direttore Coletta. Essendo stato condotto in passato da Raffaella Carrà, all’inizio ero un po’ perplesso perché Raffaella era un gigante e vicino a lei io sono un piccolo granello di sabbia”.

Mi casa e tu casa ha raggiunto dei buoni risultati di pubblico durante la sua prima messa in onda con 919.000 telespettatori pari al 5,3% di share. Ma nella giornata di mercoledì 14 dicembre la puntata non è stata trasmessa facendo insospettire e non poco il pubblico.

Le motivazioni, però, sono fondate: Mi casa es tu casa è stato interrotto per dare spazio ai Mondiali e nello specifico alla semifinale Francia-Marocco. I mondiali, giunti ormai al termine hanno rivoluzionato un bel po’ la programmazione influenzando anche lo show di Malgioglio e al suo posto è andato in onda Il Principe Dimenticato con Omar Sy.

Quando verrà recuperata la puntata? Con molta probabilità dovrebbe essere trasmesso mercoledì 21 dicembre. La Rai provvederà ad informare gli spettatori.