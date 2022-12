Katia Ricciarelli ha un nuovo fidanzato giovanissimo. Chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa?

La celebre soprano Katia Ricciarelli ha un nuovo amore con grandissima sorpresa di tutti! Dopo diverse importanti relazioni fallite, la Ricciarelli si è concessa un’altra chance sentimentalmente. Questa volta, però, si tratta di un uomo particolare molto più giovane di lei.

Katia Ricciarelli è una celebre cantante italiana conosciuta in un tutto il mondo per la sua influenza nella musica lirica. La donna ha calcato i palcoscenici più prestigiosi e duettato con i più grandi artisti del panorama internazionale guadagnandosi un posto nell’olimpo delle dive.

La Ricciarelli è anche molto nota per la sua complicata vita sentimentale. La cantante ha frequentato, infatti, per ben tredici anni José Carreras, un tenore di fama mondiale, con il quale ha avuto una relazione abbastanza tormentata. Dopo di lui, però, è arrivato il conduttore italiano Pippo Baudo con cui ha condiviso diciotto anni di vita insieme.

Con l’uomo la donna ha sicuramente vissuto una bellissima storia ma purtroppo il loro divorzio è stato molto discusso e complicato a causa di una turbolenta battaglia legale. Per diversi anni dopo la rottura avvenuta nel 2004 Pippo Baudo e Katia Ricciarelli non si sono mai rivolti la parola almeno fino a quando solo di recente hanno ripreso i contatti.

Il riavvicinamento al suo ex marito è stato commentato così dalla stessa cantante: “Ci siamo incontrati dopo 2 anni a Verona e ci siamo abbracciati come se non fosse passato neanche un giorno dal nostro ultimo saluto”, E ancora: “Comunque, dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto. Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo”.

Adesso, però, nella vita della Ricciarelli ci sarebbe un altro uomo e con grande stupore di tutti sarebbe molto giovane.

Ecco chi è il nuovo amore di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli dopo aver passato gli ultimi anni un po’ lontana dai riflettori, in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello nell’edizione scorsa, è tornata in auge. Proprio nella casa più spiata d’Italia la Ricciarelli aveva espresso il suo desiderio di innamorarsi di nuovo dopo tanti anni da sola.

Nonostante i suoi 76 anni la cantante lirica non aveva voglia di rinunciare all’amore e aveva confessato che si era solo abituata alla solitudine ma che ne avrebbe comunque fatto a meno. Quelle parole, all’epoca, avevano commosso tutto il pubblico che aveva sperato un lieto fine per la donna.

Ora sembra che le cose per la Ricciarelli siano cambiate per davvero e che la donna abbia trovato un nuovo fidanzato. L’incontro sarebbe avvenuto in Puglia e l’uomo misterioso si chiamerebbe Renato come ammesso dalla sua amica Carmen Russo alla quale avrebbe fatto queste piccanti ammissioni.

Renato, secondo queste fonti, sarebbe addirittura molto più giovane della donna e i due starebbero, quindi, vivendo una bellissima storia d’amore.