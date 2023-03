Little Tony: sua figlia ha avuto una vita terribile | Gravemente malata

Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, ha vissuto una vita terribile che l’ha portata anche ad ammalarsi gravemente.

Ci ricordiamo tutti di Little Tony e del suo stile inconfondibile. Cantante e attore sanmarinese, ha interpretato numerosi successi del pop e del rock ‘n’ roll, genere del quale era uno dei massimi interpreti in Italia. 24 mila baci, Riderà e Cuore matto sono solo alcuni dei suoi brani che hanno segnato la storia della musica italiana. La sua passione per la musica è iniziata quando era giovanissimo.

Viene notato da un impresario inglese mentre si esibisce al Teatro Smeraldo di Milano e, convinto dall’uomo, va in Inghilterra insieme ai suoi fratelli e fonda il gruppo “Little Tony and his brothers”. Visto il successo oltremanica, il cantante è rimasto lì per diversi anni, continuando a farsi conoscere, mentre la sua fama arriva anche in Italia. Qui ritorna nel 1961, quando partecipa al Festival di Sanremo insieme ad Adriano Celentano, con 24 mila baci.

Il cantante ha anche recitato in alcuni film, come Cuore matto… matto da legare o Zum Zum Zum – La canzone che mi passa per la testa. Tanti si ricorderanno la sua collaborazione con Bobby Solo e Rosanna Fratello: i tre negli anni ’80 hanno fondato il gruppo Ro.Bo.T., che rimarrà ospite fisso in alcuni programmi di Canale 5.

La figlia di Little Tony

Little Tony è morto a 72 anni, nel 2013: si trovava presso la clinica Villa Margherita di Roma, dov’era ricoverato a causa di un tumore. Il cantante era stato sposato dal 1972 al 1993 con Giuliana Brugnoli, che era morta anche lei per tumore, ma in giovane età. I due hanno avuto una figlia, Cristiana Ciacci, che è l’unica figlia del cantante.

Nel 1999 il cantante si è risposato con Luciana Manfra che aveva la stessa età della figlia della cantante. All’epoca questa notizia fece nascere molte discussioni e scandali, proprio per via dell’età così giovane della nuova sposa del cantante.

Una vita difficile

Ospite a Verissimo alcuni anni fa, Cristiana Ciacci ha raccontato di aver vissuto una vita tutt’altro che semplice: “Sono cresciuta con le tate, ne ho cambiate una cinquantina. Sono cresciuta con tante carenze affettive che sono andate crescendo con la mia età. Io passavo settimane senza vedere nessuno dei due” ha spiegato, parlando del fatto che i genitori erano sempre altrove.

La donna ha anche parlato della lotta contro una terribile malattia: l’anoressia. “Affonda nelle nostre fragilità. Quando cresci tipo un pacco postale, ti mancano le radici” ha spiegato. Le cose fortunatamente si sono risolte per il meglio e Ciacci ha fondato la Little Tony Family, una band che è tutt’ora molto attiva. Cristiana Ciacci omaggia il padre esibendosi in giro per l’Italia.