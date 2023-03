Asia Argento, lutto tremendo per l’attrice | Una sofferenza fatta di abusi

Asia Argento di recente ha raccontato il dolore di un terribile lutto che l’ha colpita e le ha fatto rivalutare la sua intera vita.

Figlia del regista Dario Argento e di Daria Nicolodi, Asia Argento è un personaggio che è stato al centro di numerose controversie. La donna ha cominciato la sua carriera di attrice nel 1984, quando era ancora una bambina, recitando in 6 film. Ha esordito a soli 9 anni nel film Il ritorno di Guerrieri, e ha lavorato con suo padre in due film scritti e prodotti da lui.

Nel 1994 è stata una dei tre interpreti italiani di La Regina Margot, kolossal francese di Patriche Chéreau. Ottenne il suo primo David di Donatello per Perdiamoci di vista, e poi di nuovo come miglior attrice protagonista in Compagna di viaggio. Dopo anni di carriera, nel 2015 ha annunciato di essersi ritirata come attrice e di aver deciso di proseguire soltanto come regista.

Il suo esordio dietro la cinepresa è stato nel 1994, quando ha girato il cortometraggio Prospettive. Nel 2001 ha diretto il videoclip L’assenzio per i Bluvertigo. In quegli anni era infatti legata a Morgan, il cantante del gruppo, dal quale nel 2001 ha avuto una figlia, Anna Lou. Nel 2004 ha girato Ingannevole è il cuore più di ogni cosa, con attori del calibro di Peter Fonda, Winona Ryder e Micheal Pitt.

Asia Argento: una vita di sofferenza

La carriera dell’attrice è iniziata quando era giovanissima, e questa è stata un po’ un’arma a doppio taglio. Nonostante il successo, alcune difficoltà l’hanno portata a perdersi nel tunnel dell’alcol, di cui è rimasta schiava per tanti anni fino a che, nel 2021, non se ne è liberata.

“Oggi compio un anno di sobrietà” aveva detto in un’intervista. “Chi mi conosce, chi ha letto la mia autobiografia, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l’abuso di droga prima, ed alcol poi“.

Il lutto terribile

Asia Argento ha sofferto anche di una terribile depressione, e per di più durante quel periodo ha perso anche sua madre. Nonostante il dolore, l’attrice e regista è riuscita a rialzarsi e ha trovato la forza per cominciare una nuova vita. Oggi la donna si dice serena e più in pace con se stessa dopo aver ritrovato un nuovo equilibrio.

“Un anno e mezzo fa, dopo la sofferenza per la perdita di mia madre, ho iniziato a praticare il buddismo di Nichiren Daishonin ed il mio karma ha iniziato a trasformarsi, così come i miei pensieri, azioni e parole” ha rivelato.