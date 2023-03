Bendetta Rossi, la verità sul cibo sprecato | Ecco dove va a finire quello che cucina

La cuoca più amata di Youtube, Benedetta Rossi, cucina moltissimo per nella sua casa di campagna. Ma sapete dove finisce tutto quel cibo?

Da un canale Youtube è riuscita a costruire un impero d’oro, guadagnandosi un programma su Real Time e Food Network: Benedetta Rossi è una cuoca amatissima in Italia. Con “Fatto in casa da Benedetta” ha conquistato il cuore dei telespettatori grazie a ricette semplici, casarecce e facilmente replicabili.

Il successo è arrivato come un fulmine a ciel sereno e ha illuminato la vita di Benedetta durante un periodo difficile. Negli anni ha scritto libri di ricette ed è stato creato persino un cartone TV sulla sua vita.

Dai dolci al salato, Benedetta ama sperimentare e cerca di cucina nella maniera più semplice possibile per fare in modo che i suoi telespettatori riescano a seguire i suoi insegnamenti a casa. Una delle domande più gettonate di sempre è: dove va a finire tutto quel buon cibo? Finalmente abbiamo una risposta: tenetevi forte perché vi spiazzerà.

Fatto in casa da Bendetta: dove finisce cibo?

Siamo abituati a vedere le ricette di Benedetta sempre ben riuscite, ma in realtà non è così: anche nella sua cucina accade di sbagliare, semplicemente nel montaggio video viene eliminate la parte in cui la cuoca cade in errore. Lei stessa, infatti, ha confessato le capita di bruciare qualche pietanza o rovinare qualche piatto e magari di rifarlo per mostrare un buon risultato. In questo caso, sappiate che Benedetta non butta via nulla: i resti diventano pasti per le galline di nonna, niente nella sua cucina finisce nel bidone.

Per quanto riguarda i piatti ben riusciti, le soluzioni sono due: di solito Benedetta li offre come pranzo o cena ai ragazzi della produzione che lavorano per la realizzazione del suo programma. In alternativa, decide consumarli insieme a Marco, il suo amato compagno.

Nessuno spreco nella cucina di Bendetta

Spesso lo vediamo al suo fianco a supportarla con il suo programma: talvolta Marco diventa un prezioso aiutante, altre invece stuzzica Benedetta infastidendola. Di certo i due si amano moltissimo e sono legati da un amore indissolubile. Benedetta ammette di cucinare alcuni piatti appositamente per lui: prepara le sue ricette preferite e, in quel caso, li mangia con la sua dolce metà. In altri, invece, li condivide con la sua numerosa famiglia di campagna.

Insomma, per molto tempo i telespettatori si sono chiesti dove andasse a finire tutto quel ben di Dio. Alcuni temevano che finisse nell’umido, invece si possono rasserenare. Del cibo di Benedetta non rimane nulla, viene mangiato fino all’ultimo boccone. Per fortuna niente va sprecato: se succedesse, sarebbe un vero peccato.