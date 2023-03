Camilla ha un figlio segreto: William perde il trono | Panico a Buckingham Palace

La regina consorte non ha avuto solo Re Carlo III come marito e, infatti, dalle sue precedenti nozze sono nati altri figli.

Da quando la Regina Elisabetta II è passata a miglior vita, ovvero l’8 settembre 2022, sono saliti al trono suo figlio Carlo e la moglie Camilla, diventando rispettivamente Re Charles III e regina consorte Camilla. La presenza della Parker-Bowles, però, non è stata accettata nell’immediato dalla Famiglia Reale.

Infatti, ci sono voluti circa vent’anni perché i sudditi, la Regina e gli stessi figli di Carlo e Diana, ovvero William e Harry, accettassero la presenza di Camilla al fianco del futuro Re d’Inghilterra. Inoltre, Camilla è sempre stata al centro della cronaca rosa, dal momento che il matrimonio con Carlo non è stato il suo primo.

Camilla, infatti, prima di fidanzarsi ufficialmente con il primogenito della compianta Regina Elisabetta II, era convolata a nozze con un altro uomo, ovvero Andrew Parker-Bowles, un ufficiale dell’esercito britannico. Dalla loro relazione sentimentale sono nati anche due figli, ovvero Laura e Thomas.

I fratellastri di William e Harry

Riguardo ai due figli di Camilla non si sa molto, perché la madre non voleva che i suoi figli stessero sotto la luce dei riflettori, concordando sia con Laura che con Thomas. Quest’ultimo è sempre stato un uomo molto riservato e i rumors dicono che non è mai stato s’accordo con la relazione di sua madre con Carlo.

Thomas Henry Charles Parker-Bowles è uno scrittore e critico gastronomico. L’uomo ha pubblicato sette libri culinari e ha anche vinto il premio Guild of Food Writers 2010. Dal momento che la madre è regina consorte, i sudditi sono stati assaliti da un grosso dubbio: questo primogenito potrebbe salire al torno d’Inghilterra?

Thomas Henry Charles Parker-Bowles spodesta William?

Quando Camilla ha iniziato la sua storia d’amore con l’allora Principe Carlo, sia i sudditi inglesi che il resto del mondo l’hanno subito odiata, perché le persona amavano moltissimo Lady Diana e non sopportavano l’idea di vederla sostituita da un’altra donna. Persino la Regina Elisabetta stessa ha impiegato molti anni per apprezzare la nuova consorte di suo figlio.

Adesso che sono passati più di vent’anni, i sudditi cominciano ad allentare la morsa su Camilla e a guardarla come futura regina consorte. Ma c’è un dubbio: il suo primogenito Thomas può sottrarre il trono al primogenito di Re Carlo III? Ovviamente no, dal momento che non è figlio del sovrano e quindi non avrà mai un titolo reale.