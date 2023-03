Wanda Nara: “1 milione di euro” per quel video | È scandalo

Quanto è stata pagata Wanda Nara per essere intervistata da Francesca Fagnani a Belve? Il cachet della moglie di Icardi è esorbitante.

Una delle protagoniste di punta delle ultime puntate di Belve è stata sicuramente Wanda Nara, che ha spiazzato il pubblico confermando il ritorno di fiamma con il marito e calciatore Mauro Icardi.

Francesca Fagnani non ha risparmiato Wanda Nara dal trattamento che riserva a tutti i suoi ospiti: sedia e domande scomode, quelle che nessuno ha il coraggio di fare. E in una chiacchierata molto intima, la moglie del calciatore ha raccontato all’Italia intera della riconciliazione con il marito. Un ritorno di fiamma inaspettato, visto che la showgirl aveva trovato un altro uomo di cui sembrava essere molto innamorata.

“Certo sono venuta qui con lui. Alla fine è una vita che stiamo insieme, lui ha 29 anni e da quando ne aveva 19 sta con me quindi da sempre. Sì per questo week end stiamo insieme, ma speriamo che duri tutta la vita”, ha detto. Ma, dopo aver risposto alla maggior parte delle curiosità, rimane una domanda dei telespettatori: quanto è stata pagata per l’ospitata in tv?

Wanda Nara a Belve: pagata a fior di quattrini

Il cachet che ha ricevuto Wanda Nara per partecipare a Belve vi lascerà senza parole. “L’intervista non l’ha fatta per niente, le hanno dato una montagna di soldi”. Questo quanto rivelato da Juan Etchegoyen, conduttore argentino di Mitre Live, secondo il quale la moglie di Icardi avrebbe incassato una cifra assurda.

“Quello che interessava a loro era che lei rispondesse domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi, Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l’avrebbero pagata”, aggiunge. “La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione di euro. Ed è la cifra che le hanno pagato”.

Svelata la cifra scioccante

Insomma, la rivelazione dei suoi segreti sembra che abbia avuto un prezzo piuttosto alto. Stando alle parole del conduttore spagnolo, la moglie di Icardi avrebbe guadagnato ben 1 milione di euro per mezz’ora circa di video per l’intervista. Una cifra esorbitante che fa venire la pelle d’oca ai telespettatori italiani.

Ovviamente si tratta solo di indiscrezioni, non sappiamo se effettivamente sia stata pagata così tanto. Di certo, Wanda Nara non si è scomodata e raccontata per poco, avrà avuto un grande ritorno, sia mediatico che monetario. Al momento, né la diretta interessata che la Rai hanno smentito questa voce, quindi potenzialmente la cifra potrebbe corrispondere al reale compenso incassato dalla donna.