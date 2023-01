Benedetta Rossi: “Si è spenta nel suo letto” | Terribile lutto familiare: non riesce proprio a parlarne

Grave lutto familiare per Benedetta Rossi, la chef più amata del web piange un suo caro e si sfoga sui social. Le sue parole strazianti commuovono gli utenti: “Si è spenta nel suo letto”, scrive.

Benedetta Rossi: “Lei non c’è più”

Benedetta Rossi ha conquistato il cuore del pubblico italiano esordendo su YouTube, dove postava video amatoriali delle sue ricette fatte con tanta passione. Piano piano si è fatta spazio sulla piattaforma raggiungendo milioni di italiani che oggi giorno la seguono e imitano le sue ricette caserecce.

Il suo punto forte è la sua semplicità, che la distingue da tutti gli altri. Il successo è arrivato quando le è stato offerto un programma “Fatto in casa da Benedetta”: attraverso questa opportunità, le porte di casa sua hanno accolto l’Italia intera. Milioni di spettatori la seguono tramite il piccolo schermo, dove ormai è diventata una vera star e amica.

Proprio perché Benedetta cucina a casa sua, ogni giorno fa entrare i telespettatori nella sua quotidianità. Tutti abbiamo imparato a conoscerla e a orientarci nella sua cucina di campagna.

Benedetta ha un ottimo rapporto con il suo pubblico, quasi confidenziale. Ecco perché quando i fan hanno saputo dell’amara notizia ci sono rimasti davvero male. Lei, colonna portante della sua famiglia, è venuta a mancare.

Il dolore è fortissimo e Benedetta ha deciso di condividerlo sui social, raccontandolo con parole strazianti. Ecco cosa è successo.

Il terribile lutto affrontato

Purtroppo, Benedetta sta affrontando un lutto familiare molto pesante e ci vorrà del tempo perché si riprenda dalla perdita che ha colpito la sua famiglia. La cuoca del web è devastata dal dolore, rabbia e disperazione. Tutti questi sentimenti sono trapelati dalle sue parole sui social, dove ha comunicato l’amara perdita.

Anche gli utenti del web non hanno accolto bene la notizia, dato che quella persona compariva spesso nella cucina di Benedetta e i telespettatori avevano imparato a conoscerla e volerle bene.

Invasa dal dolore, Benedetta comunica ai propri fan che l’amata nonna Blandina è venuta a mancare e ha lasciato un grande vuoto in lei e in tutta la sua famiglia.

Il messaggio di dolore

“Oggi mia nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto”. Con queste poche parole Benedetta dà l’amara notizia sui social, accompagnandola a una foto che la ritrae assieme all’amata nonna.

Poi ha rivelato che vorrebbe essere in grado di scrivere più cose, di raccontare e ricordare la nonna con altre parole, ma che in questo momento non riesce a farlo. Il dolore è tanto e Benedetta ha bisogno di altro tempo per elaborare il terribile lutto.