Belen, la straziante confessione: “Non l’ho mai detto a nessuno” | Il racconto apre una voragine emotiva

Belen Rodriguez fa una confessione che nessuno si aspettava su un tema molto delicato, l’aborto. Nessuno sapeva che avesse attraversato tale esperienza. Ecco cosa ha raccontato.

Belen Rodriguez è spesso al centro dei giornali di gossip per le sue storie d’amore. Questa volta, però, si parla di lei per un tema delicato e molto attuale, che non era mai stato toccato prima d’ora dalla bella argentina: stiamo parlando dell’aborto.

La showgirl trova il coraggio di confessare un’esperienza passata di cui non aveva mai parlato e le sue parole, come un fulmine a ciel sereno, stupiscono davvero tutti. Ecco cosa ha passato Belen.

La sconvolgente confessione di Belen

Sappiamo che ora Belen è felicemente fidanzata con Stefano De Martino, l’ex ballerino di Amici. La loro è stata una storia tormentata che dopo anni è riuscita a rifiorire e trovare il vento in poppa e ora sono felicissimi.

Ora che le cose tra i due vanno bene, i fan sperano in un terzo figlio. Belen, infatti, è già mamma di due: Santiago, avuto con De Martino, e Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese, attuale concorrente del Gf Vip.

La showgirl argentina e conduttrice de Le Iene si è lasciata andare a una confessione inedita sull’aborto. “Non l’ho mai detto a nessuno ma ne ho avuti tre di aborti“ afferma, spiazzando tutti.

Tre esperienze davvero devastanti che sicuramente hanno cambiato Belen e il modo di approcciare alla vita. I primi due aborti sono avvenuti prima della nascita di Santiago, il terzo, invece, più avanti, prima della nascita della secondogenita Luna Marì.

Le sue parole sono rimbombate nel cuore di molti italiani che non si aspettavano che Belen avesse vissuto questa esperienza. Infatti, prima d’ora, non l’aveva mai detto a nessuno e nemmeno aveva toccato l’argomento.

Nonostante sia un personaggio pubblico, Belen è una donna molto riservata che cerca di proteggere la sua sfera più personale. Con questa confessione ha davvero spiazzato tutti perché ha condiviso un’esperienza molto intima e che senza dubbio l’ha fatta soffrire, per ben tre volte.

Una grande paura di Belen

Continuando nell’intervista, Belen confessa di aver paura di essere ferita in amore e, parlando del rapporto con il pubblico italiano, parla della difficoltà di essere apprezzata e capita quando si va a lavorare in un paese straniero: “Essere amata in un altro Paese è difficilissimo” afferma.

Poi coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che la sostengono da sempre e le hanno permesso di arrivare alla vetta più alta del successo nel nostro paese.