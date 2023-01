Stefano De Martino senza freni su Belen Rodriguez: “Ecco com’è a letto…” Rivelazione inaspettata

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme da qualche mese con grande gioia dei loro numerosi ammiratori.

La loro storia è stata a dir poco travagliata, ricca di alti e bassi ma alla fine della fiera hanno trovato sempre il modo di ricongiungersi. Ora Stefano De Martino fa delle confessioni intime che fanno capire qualcosa in più sul loro rapporto.

La relazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez a distanza di dieci anni dal primo incontro continua a tenere banco tra le notizie di gossip italiano. I due sono tornati insieme una seconda volta qualche mese fa ma hanno deciso di mantenere il più stretto riserbo sulla loro relazione, fin troppo discussa nel corso del tempo.

Le loro apparizioni social sono quindi davvero centellinate preferendo coltivare il loro rapporto in privato senza dare spiegazioni a nessuno. In effetti, dopo essersi separati una seconda volta la Rodriguez ha avuto una storia molto importante con Antonino Spinalbese, attualmente recluso nella casa del Grande Fratello, con il quale è diventata mamma una seconda volta di una bimba chiamata Luna Marie.

Il rapporto con De Martino, pertanto, è inevitabilmente cambiato in quanto in casa oltre a Santiago c’è un’altra bambina non figlia dell’ex ballerino. Stefano ha sempre ammesso che per Luna Marie lui è come uno zio mentre cerca di supportare sua moglie senza sostituirsi al padre Antonino.

Nel frattempo, entrambi sono molto impegnati dal punto di vista lavorativo e forse è proprio questa la chiave del loro successo per questa seconda riconciliazione. Lei ha appena finito la stagione con Le Iene, storico programma che conduce insieme a Teo Mammucari così come è stata una grande protagonista anche per questa edizione dello show prodotto da Maria De Filippi, Tu Si Que Vales.

De Martino, d’altro canto, ha definitivamente abbandonato la carriera da ballerino per dedicarsi interamente a quella da conduttore. Stefano è impegnato nella trasmissione Bar Stella reduce dal successo dello show comico Stasera Tutto è possibile. La coppia ha trovato un bellissimo equilibrio nel matrimonio anche per i traguardi professionali raggiunti così come dichiarato dalla stessa Rodriguez.

Alle sue confessioni si aggiungono quelle di De Martino che a Vanity Fair ha rilasciato un’intervista molto bella che coinvolge anche sua moglie Belen.

Le dichiarazioni di Stefano De Martino

Sempre molto attento a cosa dire nelle interviste, Stefano De Martino ha fatto delle confessioni intime sul suo attuale rapporto con Belen Rodriguez con la quale non ha mai veramente divorziato.

Ecco cosa ha dichiarato: “Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta. L’argomento è così esausto ed esaurito che abbiamo entrambi altre cose da dire. Cerchiamo di tenere il focus su quello che di buono cerchiamo di fare nel nostro lavoro”.

E ancora il conduttore si è spinto oltre riguardo il loro legame: “Abbiamo gusti differenti, senza contare che io la sera vado in coma istantaneo appena mi sdraio. Lei ha più facilità a gestire il telecomando. Io, essendo molto in giro per lavoro tra Milano e Napoli, quando sono solo guardo le mie serie e la risolvo così”.

Stili di vita diversi che, però, ora come ora in quanto adulti riescono ad amalgamarsi al meglio in nome di un amore mai veramente finito.