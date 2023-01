Quanti zeri ha il conto in banca di Benedetta Rossi? Un patrimonio da non credere

A quanto ammonta la cifra annua che Benedetta e suo marito Marco guadagnano con le loro molteplici attività? Scopriamolo.

Benedetta Rossi è una foodblogger molto amata dal pubblico italiano e con suo marito, Marco Gentili, si ha quel senso di casa e familiarità ogni volta che guardiamo un suo programma o leggiamo un suo libro. Il successo di Benedetta deriva da una regola: semplicità. Infatti, le ricette che propone di fare, o di perfezionare, al suo pubblico sono molto facili da eseguire e, soprattutto, rimandando alla tradizione del nostro paese.

Il lavoro di Benedetta e Marco si svolge in diversi rami pubblici: dal web alla tv fino anche ai libri. La Rossi collabora con il canale Food, posta video di ricette su YouTube, condivide pensieri e pareri tramite i suoi profili social e scrive libri culinari. In tutte queste attività, Benedetta ha sempre al suo fianco Marco, con il quale ha anche un agriturismo. Tutti questi lavori permettono a marito e moglie di guadagnare abbastanza bene, ma quanto precisamente?

Benedetta Rossi è una donna che mette a proprio agio i suoi fan, che lei considera come tanti amici con i quali condividere nuove (o tipiche) idee da provare dietro ai fornelli. Inoltre, è una persona semplice, genuina e gentile, e tutti questi suoi pregi li mette nelle varie ricette. Un po’ come se fossero i suoi ingredienti segreti che rendono i suoi piatti speciali. Gentili, oltre ad essere suo compagno fedele nella vita, è anche socio della Rossi e delle attività svolte. Entrambi condividono sia la vita privata che quella professionale.

Le rubriche sul web e il programma in televisione hanno riscosso, e continuano a farlo, un enorme successo e gli italiani hanno ribattezzato Benedetta Rossi come la Regina dei fornelli, senza ombra di dubbio.

Sebbene abbia moltissimo lavoro da fare, l’amata cuoca riesce a tenere le fila di tutto, dagli appuntamenti del web fino a quelli in tv, passando per l’attività libraria e la gestione del suo agriturismo. Il continuo rapporto diretto che Benedetta riesce a coltivare con i suoi fan è il suo elemento chiave. Fan che aumentano sempre di più ogni giorno, perché non vedono l’ora di scoprire cos’altro ha in serbo la Rossi.

Anche se è riuscita a diventare una VIP, Benedetta non ha cambiato il suo carattere o il modo di rapportarsi con le persone; anzi, è rimasta la donna gentile e amabile che è sempre stata, in grado di farsi amare dal suo pubblico in modo naturale, senza mai forzare la mano. Il suo modo di vivere, semplice e genuino, si è rispecchiato anche sui social e in televisione, facendo apprezzare qualità che stavano scomparendo sempre di più.

Ma quindi, quanto è pieno il portafoglio della Rossi e di Gentili? Facendo un conto approssimativo, riferendoci solo ai contenuti pubblicati sul suo canale di YouTube, la cifra ammonterebbe a circa 75mila euro annui. A questo guadagno, bisogna aggiungere anche i compensi che ottiene grazie ai libri, al programma tv, alle pubblicità e all’agriturismo.

Per concludere, una cifra esatta non ce l’abbiamo ma sicuramente si parte da una base di 75mila euro all’anno, più tutti gli extra sopra citati. Insomma, Benedetta Rossi e il marito Marco sono una coppia che, da questo punto di vista, non può lamentarsi.