“È una fase delicatissima”: Serena Garitta costretta a raccontare tutto, sono guai seri

Serena Garitta si è sfogata sui social dopo essere stata presa in giro per lunghi anni da quello che pensava essere il suo grande amore. Alla fine, dopo una storia di tira e molla, la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello è scoppiata e ha pubblicato un lungo sfogo contro chi diceva di amarla.

Purtroppo non tutte le storie d’amore hanno un lieto fine, e Serena Garitta l’ha imparato a proprie spese: su Instagram ha pubblicato un lungo sfogo dopo la fine della sua relazione con l’uomo che pensava sarebbe rimasto accanto a lei per sempre. Una presa di coscienza amara che però l’ha portata a rivalutare molte cose.

Così l’opinionista inviata di Pomeriggio Cinque ha dato la notizia che nessuno si aspettava: la sua relazione è finita dopo tanti anni. Lei, che fin da subito era rimasta nel cuore degli italiani per la sua spontaneità, si è dovuta arrendere all’evidenza che la vita, a volte, non va come vorremmo.

Ormai volto noto del piccolo schermo, la Garitta è approdata in televisione con Lucignolo, poi ha condotto anche il Girofestival su Rai3 ed è stata inviata de La vita in diretta. Dal 2009, come sappiamo bene, collabora con Barbara D’Urso su Mediaset. Insomma, di carriera ne ha fatta da quando era approdata al Grande Fratello.

Serena Garitta: “un addio definitivo”

Serena ormai ha deciso: non c’è più niente da fare. La relazione è naufragata e, dopo tanti anni di tira e molla, ha scelto di tranciare di netto i rapporti col suo ormai ex fidanzato e ricominciare a vivere una vita diversa.

L’opinionista stava da più di 6 anni con Nicolò Ancona, col quale ha avuto anche un figlio, Lorenzo. I due hanno sempre vissuto un tira e molla nella loro relazione e anche di recente, nel 2020, si erano lasciati e sembrava una cosa definitiva.

Alla fine si erano di nuovo riappacificati, ma le tensioni si erano rifatte sentire e i due erano entrati di nuovo in crisi. Di certo la loro è stata una storia molto passionale, ma purtroppo qualcosa non ha funzionato e i due non sembrano essere fatti l’uno per l’altro.

Che cosa significa amare?

Così Serena ha deciso di tagliare i ponti una volta per tutte e lo ha fatto sapere anche ai suoi follower su Instagram, condividendo con loro il dolore dell’addio ma anche la felicità di un nuovo inizio.

“Che cosa significa amare? Non esiste la risposta esatta, ma un’idea me la sono fatta. Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all’altro; non si tratta di sognare quel “e vissero felici e contenti” delle favole, in cui sembra che nell’amore ci si imbatta magicamente, come nella taglia giusta del pezzo giusto, nei saldi.

L’amore non si trova, si costruisce, con rispetto. È necessario credere in un progetto; giocare a sedursi, ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato, e creduto, moltissimo.

È certamente una fase delicata; non si tratta, come in passato, di un punto e virgola, ma di un punto e a capo. Siate felici per me, perché io lo sono. Si è felici quando si acquisisce consapevolezza delle cose, quando si è sicuri di fare il proprio bene. È una grande conquista la consapevolezza, e anche una grande forza che, per citare il più grande capolavoro musicale del millennio: “per sempre sarà, prometto, indietro non si tornerà” GIURO!”.