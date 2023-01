“Sono costretta a vivere così”: il dramma privato di Ilona Staller | Costretta a fuggire dall’Italia

L’ex attrice hard ha svelato i retroscena del suo lavoro in politica e di come non le abbia fruttato nulla. Ha avuto serie difficoltà pecuniarie ed ha anche pensato di lasciare l’Italia.

Ilona Staller, alias Cicciolina, è un’ex attrice porno proveniente dall’Ungheria. Circa due anni fa ha raccontato all’Adnkronos, agenzia di stampa italiana con sede a Roma, le difficoltà che stava affrontando in quel periodo riguardo la sua vita privata e professionale, dopo la notizia del ripristino dei vitalizi al Senato.

La Staller ha così raccontato i suoi momenti duri che ha dovuto affrontare durante la piena pandemia a causa del Covid: “Nelle trasmissioni televisive non mi chiamano, le discoteche sono chiuse e i locali a causa del Covid chiudono alle 23.

Il mio ex marito che si è arricchito con la mia immagine è negli Usa e non mi dà mantenimento: morale della favola, in queste condizioni non posso restare qui in Italia. Vendo tutto, me ne andrò ma nel frattempo invito a casa e mi metto a ballare la danza del ventre! Magari mi pagano e così sopravvivo…”

La questione vitalizi

Dopo aver appreso la notizia circa la scelta della commissione Conteziosa di Palazzo Madama riguardo il mancato ripristino dei vitalizi per i deputati, Ilona ha sfogato tutta la sua frustrazione con queste parole: “Sbattono la mia foto in prima pagina, mi chiamano tutti quando parlano del ripristino dei vitalizi.

Ma io sono stata alla Camera e quindi non mi tocca un bel niente. Il ripristino riguarda il Senato e io sono stata deputata. E per giunta, con quello che percepisco della mia attività di ex parlamentare non riesco neppure a pagarci le tasse.”

L’ex pornostar ha fatto parte del Parlamento italiano dal 1987 al 1992, nelle file del Partito Radicale. L’ex deputata del Partito dell’Amore ha, quindi, continuato il suo sfogo con queste frasi: “Quello che mi fa veramente sorridere è che quello che percepisco è poco o niente.

E poi voglio dire un’altra cosa ora che ci sono non capisco il governo che con la storia del Covid ci dice ‘Restate a casa’. Parlano bene loro, Di Maio prende migliaia di euro al mese, solo noi dobbiamo fare sacrifici, e chi non lavora come deve fare?”

La situazione situazione stravolta per Ilona

Per fortuna, il periodo terribile della pandemia è passato, anche se da poco tempo, e piano piano le attività hanno ricominciato a fruttare qualcosa. Certamente non ancora come prima del marzo 2020, però non è così pessimo come allora.

Infatti, l’Italia può ancora godere della presenza della sua attrice porno preferita, ovvero Ilona Staller, che l’ha potuta vedere partecipare anche all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality il duro di tutti.