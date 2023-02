“Smettila di rompermi le p*lle!”: l’ultimo messaggio e poi la morte | Asia Argento lo ha perso per sempre

Le ben nota attrice Asia Argento ha avuto una vita disseminata di pessimi momenti. Da qualche tempo si sono scoperti i retroscena sul suicidio del suo ex compagno.

Asia Argento è una famosa attrice, scrittrice e personaggio pubblico televisivo molto amato dagli italiani ed è anche nota per essere la figlia del grande regista di film horror Dario Argento. Tuttavia, anche Asia ha avuto momenti difficili nella sua vita: uno tra questi è accaduto nel 2018.

La carriera di Asia

Fin da piccola, la Argento ha iniziato a stare davanti le cineprese, recitando in film come Il ritorno di Guerriero e lavorando accanto a suo papà in pellicole horror scritte e dirette da lui stesso. Oltre al grande schermo, Asia ha anche girato per alcuni cortometraggi e videoclip. Inoltre, è entrata nel mondo dello spettacolo grazie alle partecipazioni in diversi programmi tv, come Ballando con le Stelle, Forte Forte Forte e Pechino Express.

Il rapporto di Asia con sua mamma

Durante varie interviste, Asia ha raccontato il rapporto che aveva con sua madre, Daria. La Argento ha rivelato che, nel corso della sua infanzia e adolescenza, avrebbe subito violenze psicologiche e fisiche da parte di sua madre. Tuttavia, con il passare del tempo, le due donne avrebbero fatto la pace, trovando un punto da cui ricominciare da zero. Dopo la morte della madre Daria, Asia ha raccontato di aver sofferto molto.

Il caso di Anthony Bourdain

Da qualche tempo, sono saltati fuori dei dettagli su una buia vicenda che riguarda Asia Argento. Dal 2016 fino al 2018, Asia ha avuto una relazione con il cuoco e gastronomo statunitense Anthony Bourdain, fino al suo tragico epilogo.

Poco tempo fa, infatti, sono stati scoperti alcuni messaggi tra Anthony ed Asia, inviati poco tempo prima della morte di lui. Il cuoco si è tolto la vita l’8 giugno 2018, impiccandosi in una stanza d’albergo in Francia, dove si trovava per girare la sua serie tv per la CNN, Cucine segrete.

Documentario e biografia

Ci sono state molte discussioni e infiniti commenti sulla vicenda, molti dei quali alimentati dal documentario Roadrunner e Bourdain: The Definitive Oral Biography, ma soprattutto dalla biografia scritta dal giornalista Charles Leerhsen e pubblicata da Simon & Schuster, intitolata Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain.

Il messaggio di Anthony ad Asia

Il New York Times ha pubblicato qualche pezzo del libro dove sono comparsi anche alcuni messaggi che Anthony e la Argento si sono scambiati poco tempo prima che lui si suicidasse.

Cinque giorni prima della morte di Bourdain, Asia è stata paparazzata in un locale di Roma, mentre ballava con un altro uomo, ovvero Hugo Clément, un giornalista francese. Il cuoco avrebbe scritto ad Asia: “Sto bene. Non sono infastidito. Non sono neanche geloso che tu sia stata con un altro uomo. Non ti possiedo. Sei libera. Come ti ho detto. Come ti ho promesso. Ma sei stata negligente. Sei stata sconsiderata con il mio cuore. La mia vita.”

L’ultimo messaggio di lui e la risposta di lei

Lo scambio di messaggi più significativo e sconvolgente è stato quello accaduto proprio il giorno stesso del suicidio di Anthony. Lui le aveva scritto: “C’è qualcosa che posso fare?” ed Asia Argento gli avrebbe replicato: “Smettila di rompermi le palle.” A quel punto Anthony le ha risposto con un “OK.”