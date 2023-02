Due donne incredibili in questa foto, la loro identità vi stupirà tantissimo! Le riconoscete?

Uno scatto di molti anni fa fa impazzire tutti. Chi sono? Due grandissime personalità dello spettacolo italiano che nell’immagine sono giovanissime ma soprattutto irriconoscibili. Vediamo di chi si sta parlando.

Molti vip utilizzano i loro social oltre che per condividere momenti della loro vita privata anche per postare immagini del passato con persone a loro care. Ecco uno scatto bellissimo di tanti anni fa che ritrae una mamma con una figlia felici ed insieme al mare. La foto è in bianco e nero e mostra un legame materno davvero stupendo. Di chi stiamo parlando? Nell’immagine in questione le protagoniste sono due donne molto famose e sapere la loro identità vi stupirà incredibilmente.

Si tratta di Claudia Mori e di sua figlia Rosalinda Celentano avuta con Adriano Celentano, grande cantante italiano. La coppia Mori e Celentano è una delle più solide e longeve dello spettacolo ma il rapporto con Rosalinda non è sempre stato rosa e fiori e i due non hanno spesso approvato le scelte della figlia.

Intanto, però, proprio Rosalinda nella sua carriera ha cercato di seguire le orme dei duoi genitori. In primis, Rosalinda ha partecipato con il brano “L’età dell’oro” al Festival di Sanremo nel 1990 arrivando addirittura in finale a Sanremo Giovani.

L’anno successivo, nel 1991, ha vinto l’ultima edizione della sezione Disco Verde del Festivalbar con la canzone “Quanti treni”, tratta dall’album “Rosalinda“, unico disco pubblicato dalla donna.

Tuttavia, la Celentano si è cimentata anche con grande successo perfino nel mondo della recitazione. Rosalinda ha, infatti, vinto il Globo d’oro come miglior attrice esordiente, per il film Paz!, di Renato De Maria.

In seguito a questa esperienza la Celentano è stata scelta per interpretare Satana nella Passione di Cristo da niente di meno che Mel Gibson. Un ruolo, questo, che le ha dato tantissima visibilità anche all’estero tanto da essere ingaggiata nel film internazionale Cash risalente al 2008.

La nuova vita di Rosalinda Celentano

Rosalinda Celentano, attualmente, però, si sta dedicando ad altre attività e nello specifico ad un percorso lavorativo sul piccolo schermo. Rosalinda ha partecipato, infatti, ad una delle ultime edizioni di Ballando con le stelle dove ha raccontato una storia personale incredibilmente commovente. La donna, infatti, ha avuto un tumore dal quale è riuscita ad uscirne con grande forza.

“Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto”, queste sono state le sue parole durante la trasmissione dimostrando ancora una volta una grande versatilità anche nel ballo. Arriva ora un’immagine emozionante, quella tra una madre Claudia Mori e la figlia, che nonostante le difficoltà e le differenze hanno un amore profondo che le legherà per sempre.