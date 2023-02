Ludovica Nasti, la battaglia contro la malattia | Il racconto è straziante: aveva solo 5 anni

Ludovica Nasti, protagonista de “L’amica geniale” si lascia andare e racconta della sua lotta contro la leucemia, una malattia che le ha cambiato la vita. Le sue parole sono davvero pesanti e dimostrano quanto la ragazza abbia combattuto con i denti e con le unghie contro quel terribile male. Ecco cosa ha detto.

Ludovica Nasti, il racconto straziante

È la protagonista indiscussa de “L’amica geniale”, serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo che ha avuto un grande successo nel nostro paese. Ludovica Nasti, originaria di Pozzuoli, ha ottenuto successo grazie all’interpretazione di Lila nella serie televisiva.

Con quel ruolo ha raggiunto popolarità ed è entrata nel cuore del telespettatori italiani, oltre ad essere diventata un punto di riferimento per i giovani. Ma ad aggiungere colore a Ludovica Nasti è sicuramente la sua storia personale, fatta di sofferenza e coraggio.

La giovanissima attrice, infatti, ha combattuto contro una bruttissima malattia, comparsa all’età di cinque anni: stiamo parlando della leucemia.

Da quel momento la sua vita è cambiata: ha girato molti ospedali durante l’infanzia, cercando di vivere una vita “normale” da bambina, nonostante la consapevolezza di avere una terribile battaglia da combattere.

Tutt’oggi la sua guerra contro la leucemia non è ancora finita: Ludovica Nasti si sottopone regolarmente a controlli di routine per assicurarsi che tutto sia sotto controllo.

Dopo il successo arrivato con L’Amica geniale, Ludovica Nasti, nonostante sia giovanissima, ha dovuto fare i conti con la popolarità ed è diventata un personaggio pubblico. Proprio per questo motivo ha avuto la possibilità di raccontare la sua coraggiosa battaglia in una recente intervista rilasciata all’Huffington Post.

“Mia madre non l’ha mai chiamata col suo nome, ma parlava del mio ‘percorso’. Io ho deciso di farlo. Da quella malattia ne sono uscita più forte, piena di voglia di vivere, e in tal senso, fare L’amica Geniale ha segnato una mia rinascita”, racconta.

Non è ancora finita

Nonostante sia giovanissima, Ludovica ha molto successo e tanti fan che la acclamano in giro per il mondo. Non deve essere facile gestire la fama quando si è in tenera età, ma Ludovica sostiene di non essersi montata la testa. “Sono la ragazzina di sempre”, afferma.

“Questo porta anche le persone che fanno parte della mia vita, i miei compagni e compagne di scuola, i miei professori, a trattarmi normalmente. Per loro non sono la star della serie tv, né mi sento io così. La normalità, lo stare con i piedi per terra è fondamentale per evitare illusioni”.

Insomma, Ludovica Nasti è sicuramente una giovane ragazza di successo con una storia alle spalle che può essere di monito a molti, dai grandi ai piccini.