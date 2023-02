Fabio Fazio da urlo! Sua moglie è bellissima, da far perdere la testa | Invidiato da tutti – FOTO

Fabio Fazio lo conosciamo e amiamo tutti, ma sapete chi è sua moglie? Si tratta di una donna bellissima, da far invidia a tutti. I due sono sposati da molti anni e il loro amore è più forte che mai: che fortuna per il conduttore! Ma chi è la donna?

Con Che tempo che fa Fabio Fazio ha conquistato il cuore degli italiani. La sua professionalità, unita alla semplicità con cui conduce la trasmissione e la bravura che possiede nell’intervistare gli ospiti, gli hanno permesso di raggiungere la cima del successo e di non schiodarsi da lì.

Insieme a Luciana Littizzetto il conduttore si occupa del programma ormai da 20 anni. Un traguardo che pochi altri possono vantarsi di avere: Fazio è il conduttore perfetto per la trasmissione e la Rai ha saputo cogliere il suo talento fin da subito. Ma Fazio è anche un marito fedele e amorevole, e sua moglie lo supporta sempre in ogni suo progetto.

Fabio Fazio ha una moglie bellissima

Quando si ama così tanto un personaggio dello spettacolo viene spontanea un po’ di curiosità riguardo la sua vita privata, in particolare quella sentimentale. Fazio ha sempre cercato di “proteggere” la sua famiglia dal gossip, evitando di creare scandali o finire sulle prime pagine dei giornali, ma alcune notizie sono sfuggite al suo controllo.

Nulla di scandalistico ovviamente, ma i fan hanno finalmente “conosciuto” sua moglie, una donna bellissima che in tanti gli invidiano. I due sono sposati da quasi 30 anni e non hanno la minima intenzione di lasciarsi: il loro rapporto vive di rispetto reciproco e tanto amore.

La coppia ha due figli: Michele, nato nel 2004, e Caterina, nata nel 2009. I due si sono sposati nel 1994 ma si frequentavano già da prima. Pare che la coppia non sia mai entrata in crisi e questo non fa altro che dimostrare che sono proprio due anime gemelle.

Ma chi è la moglie di Fabio Fazio? Si chiama Gioia Selis, è originaria di Savona ed è nata nel 1968. Di lei sappiamo solo che viene da una famiglia benestante e che suo padre, venuto a mancare nel 2008, era un medico e anche fondatore della Rari Nantes, la squadra di pallanuoto della sua città natale.

La donna non fa parte del mondo dello spettacolo, ma nonostante ciò supporta in tutto e per tutto il marito ed è ovviamente fiera dei suoi successi. Non sappiamo di cosa si occupa esattamente nella vita, ma ciò che è certo è che è una donna bellissima ed è molto importante per Fazio, che ha più volte ribadito quanto il suo supporto sia stato fondamentale per la propria carriera.