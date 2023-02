Il lutto, le lacrime, il silenzio | Emilio Fede cambia vita per sempre: non lo farà mai più

In molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto Emilio Fede: il volto del TG 4 che per anni ha fatto compagnia al pubblico televisivo italiano portando le ultime notizie nelle case dei telespettatori, è ormai diversi anni che non appare più in televisione. Ma cosa gli è accaduto e di cosa si occupa ora?

Dov’è finito Emilio Fede? Dopo anni sotto la luce dei riflettori, il direttore del TG 4 sembra essere sparito. Il giornalista non è più attivo come una volta e appare raramente in televisione, se non come ospite in qualche programma. Prima di approdare in Mediaset, Emilio Fede è stato per tanti anni il mezzo busto del Tg1.

Giornalista storico di Mediaset, Fede ha fatto molto parlare di sé durante i suoi anni di attività: non solo non ha mai nascosto il suo orientamento politico e le sue particolari simpatie per Silvio Berlusconi, ma è anche finito in mezzo a processi e vicissitudini giudiziarie che hanno rovinato la sua carriera.

Che fine ha fatto Emilio Fede?

Tutti si ricorderanno del processo Ruby bis: Emilio Fede fu uno dei personaggi che finì al centro della brutta vicenda giudiziaria e venne condannato a 4 anni e 7 mesi di reclusione. L’accusa era di induzione alla prostituzione, favoreggiamento della prostituzione e favoreggiamento della prostituzione minorile. Per di più venne interdetto dagli uffici di mezzi di informazione considerati come pubblici uffici.

Una vicenda che ancora oggi fa discutere: una serie di episodi torbidi dove insieme a lui altri personaggi come Silvio Berlusconi, Lele More e Nicole Minetti. Nel 2014 la corte d’appello ha aumentato la pena a 4 anni e 10 mesi per poi approvare lo sconto della pena in detenzione domiciliare.

Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Milano, Fede sarebbe stato “sottoposto a un’enorme sofferenza” in carcere. Per questo il giornalista riuscì a ottenere di scontare la pena in casa. Riguardo la questione, Fede si è sempre dichiarato innocente ed estraneo ai fatti.

Ma che fine ha fatto il giornalista dopo questa vicenda terribile? Se lo stanno chiedendo in molti visto che, al contrario, il suo amico Silvio Berlusconi è tornato a fare politica ed è di nuovo protagonista delle ultime discussioni d’attualità. Oggi il giornalista non appare più in televisione e non si occupa più di fare informazione. In particolare, dopo la morte della moglie Diana De Feo, il giornalista ha deciso di non apparire più sugli schermi.

La perdita l’ha segnato talmente tanto da essersi ritirato dalle scene, ma è rimasto comunque piuttosto attivo sui social. È su Instagram in particolare che condivide coi suoi follower le sue opinioni riguardo la politica e i temi d’attualità.