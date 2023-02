“Ne ho novanta nascoste”: Orietta Berti copre un segreto scioccante | Fan sbigottiti

La ben nota cantante storica Orietta Berti appare sempre al meglio in pubblico. Tuttavia, sembra che abbia un asso nella manica. Scopriamo di cosa si tratta.

Orietta Berti è una delle cantanti italiane più amate ed ammirate dal pubblico, soprattutto perché moltissime generazioni la conoscono. La sua è una delle carriere più lunghe di sempre: canta e si esibisce da oltre 60 anni ed anche i più giovani la ammirano molto. Cosa non comune per un’artista che il prossimo primo giugno compirà 80 anni.

La sua carriera tra ieri e oggi

La sua fama tra le ultime generazioni è dovuta alla sua collaborazione con Fedez e Achille Lauro, con i quali ha cantato il brano Mille, tormentone dell’estate 2021. Il suo esordio è avvenuto nel lontano 1961, quando ha partecipato al concorso Voci Nuove Disco d’Oro dove si è piazzata al sesto posto, tra Iva Zanicchi (quinta) e Gianni Morandi (settimo).

Da quel momento in poi, è iniziata l’ascesa della sua carriera musicale, arrivando al 1970, con il brano Finché la barca va. Canzone molto conosciuta, tanto che basta accennarne appena l’inizio che subito parte il coro generale per cantarla tutta.

Capacità di adattamento

La svolta dell’Usignolo di Cavriago, nomignolo con il quale Orietta è nota e con il quale si identifica la sua città natale, che è in provincia di Reggio Emilia, è proprio la collaborazione con gli artisti più moderni del presente. La Berti è capace di adattarsi ad uno stile musicale totalmente diverso e lontano dal suo. Per questo motivo, ha riscosso ancora più successo.

Ruoli in tv

Oltre ad essersi modernizzata dal punto di vista musicale, Orietta prende parte a diversi show televisivi. Dal programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che fa, su Rai3, al ruolo che ricopre di opinionista al Grande Fratello Vip, su Canale5, al fianco di Sonia Bruganelli. Esattamente nello studio del GFVIP, Orietta ha confessato ad Alfonso Signorini, conduttore del reality, e a tutti i presenti un suo segreto.

Il pubblico è abituato a vedere la Berti sempre vestita con colori forti, brillanti ed accessi, accompagnati da gioielli altrettanto vistosi e con, più o meno, lo stesso taglio corto di capelli color rosso fuoco. Ma quelli che vediamo non sono i suoi veri capelli, bensì una parrucca.

Orietta Berti indossa la parrucca

La stessa Orietta lo ha svelato a Signorini: “Quante ne ho? Novanta, ma la metà le ho lasciate a Los Angeles perché me le metto quando sono là, perché là fan sempre le feste. Poi là i miei amici sono tutti gay, quindi i gay fanno sempre le feste.” Il motivo dietro al quale la cantante indossi sempre le parrucche è semplice: per non rovinare i suoi veri capelli.

Dal momento che i personaggi dello spettacolo devono sempre apparire perfetti, cambiano pettinatura molte volte, anche nello stesso giorno, così facendo rovinano i loro capelli a causa dei continui lavaggi e acconciature. Quindi, Orietta Berti si prende cura della sua chioma facendosi acconciare le parrucche, piuttosto che i suoi veri capelli.