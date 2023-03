Flop Che Dio ci Aiuti: torna Suor Angela? La Rai corre ai ripari! | Nulla da fare

Che Dio ci aiuti ha cambiato per un po’ la sua programmazione. Il perché di questa scelta è dovuta forse ad un calo di ascolti.

Che Dio ci aiuti è una celebre fiction Rai campioni di ascolti che racconta le avventure di un gruppo di suore in un convento a Modena. Suor Angela, ex carcerata la cui vocazione le ha fatto cambiare vita, si mette sempre un po’ nei casini per cercare di risolvere alcuni misteri ed aiutare i più deboli. Sotto la sua ala l’estrosa Azzurra che nelle ultime stagioni è diventata lei stessa una suora.

Dopo aver interpretato per anni il ruolo di Suor Angela Elena Sofia Ricci ha deciso di non prendere parte alla nuova stagione della fiction lasciando il posto a Francesca Chillemi, ex miss Italia e colei che interpreta il ruolo di Azzurra. Una scelta sicuramente azzardata poiché il pubblico si era abituato al personaggio della suora investigatrice vivendo grazie a lei assurde peripezie.

Azzurra e con lei la Chillemi ha raccolto benissimo l’eredità di Suor Angela e della Ricci anche se gli spettatori si devono ancora abituare all’assenza dell’ex protagonista. Tuttavia, la programmazione di Che Dio ci aiuta ha subito un po’ di cambiamenti e alcuni credono sia dovuto a qualcosa in particolare.

Il cambio di programmazione

Giunta alla sua settima stagione, Che Dio ci aiuta va in onda ogni giovedì a partire dal 12 gennaio per ben venti puntate con due episodi per ogni appuntamento. Per dieci serate la fiction terrà incollati milioni di persone che nel corso degli anni si sono affezionati moltissimo a suoi strampalati personaggi. Un cambio nella programmazione però ha messo in allarme proprio chi è grande appassionato della serie.

La sesta puntata è andata in onda eccezionalmente martedì 21 febbraio con due episodi La gara della vita e Il senso di ogni cosa. La puntata del giovedì è poi stata trasmessa regolarmente proseguendo poi con il classico palinsesto. Il perché di questa scelta? Potrebbe essere che l‘assenza di Elena Sofia Ricci inizi un po’ a pesare sugli ascolti che stanno leggermente calando da 5 milioni a poco più di quattro milioni.

Quando torna Elena Sofia Ricci?

Nonostante Elena Sofia Ricci abbia abbandonato il ruolo di Suor Angela in Che Dio ci aiuti non signifa che non la rivedremo più in questo ruolo che l’ha fatta tanto apprezzare da pubblico e critica. L’attrice infatti era presente nelle prime puntate mentre gestiva il cambio “gestione” con la sua adepta Azzurra.

Quando quindi potremme ritornare sul piccolo schermo? A rivelarci tutta la verità è stata la diretta interessata che ha confessato: “Io ci sarò in tre episodi, nella prima puntata e mezzo e poi farò due apparizioni, nella settima puntata e alla fine”