SCANDALO Elisabetta II: i cani mangiavano meglio dello staff | Segreto svelato

La compianta regina Elisabetta II adorava i suoi cavalli e i suoi cani e per questi ultimi aveva pensato ad una dieta speciale e sana.

L’8 settembre 2022 il mondo ha detto addio alla Sovrana più longeva d’Inghilterra, ovvero la Regina Elisabetta II. I sudditi inglesi e non solo la ricorderanno sempre per la sua ironia british, per i suoi completi dai colori sgargianti, sempre abbinati a cappellino e borsetta, e alla sua fermezza e talento nel governare un paese per 70 anni.

Ma non solo: il cuore della Regina Elisabetta era dedito alla sua famiglia come ai suoi sudditi, con un posticino speciale anche per gli amici a quattro zampe. Infatti, è risaputo che la Regina amava sia i cavalli che i cani e, quando aveva del tempo libero, ci si dedicava con devozione e amore, prendendosene cura personalmente.

Per il suo diciottesimo compleanno, l’allora futura Regina aveva ricevuto in dono un cane di razza corgi, chiamato Susan. Da lì in poi, è nato il suo amore per questa razza di cani ed è cresciuto sempre di più. Susan ha vissuto con lei per ben 15 anni e alla sua morte, ne 1959, la Regina aveva deciso di continuare la sua discendenza, prendendo altri cuccioli.

Spazio dedicato ai suoi amati corgi

La Regina Elisabetta II ha sempre voluto cani di razza corgi, per continuare quello che aveva iniziato la sua prima cucciola Susan. Tuttavia, nel 2015 la sovrana aveva preso la decisione di smettere di allevarli, perché non voleva lasciare soli i suoi amati cani quando lei non ci sarebbe stata più. Da questa premura si può comprendere l’amore smisurato della Regina nei confronti degli animali.

Nel suo tempo libero, Elisabetta II faceva delle lunghe passeggiate in compagnia dei suoi amici a quattro zampe e trascorrevano insieme moltissimo tempo. Anche a Buckingham Palace i corgi avevano la loro stanza privata per fare la nanna e una dove trascorrere il tempo a giocare, quando magari fuori pioveva o la Regina era impegnata. I cani comparivano anche nelle foto ufficiali della Royal Family, a sottolineare quanto per la Regina fossero importanti.

La dieta specifica e speciale per i suoi adorati amici pelosi

Nanna, giochi e passeggiatine a parte, anche per quanto riguarda il menù canino la Regina non ha posto limiti di alcun genere. Infatti, la sovrana ha fatto creare appositamente per loro un piano nutrizionale sano e speciale. Il loro menù era composto da cibi di ottima qualità, con ingredienti di primissima scelta.

Il tutto era perfettamente sano ed equilibrato, come voleva la Regina. Insomma, i cani della sovrana d’Inghilterra potevano vantare dei pasti da Re! Questa speciale dieta è rimasta celata fino a quando la Elisabetta II non è passata a miglior vita, perché ne erano a conoscenza soltanto lei e il suo staff.