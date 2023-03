Camilla Parker-Bowles eclissata: sua mamma è più bella di lei | FOTO

La Regina Consorte vanta una madre molto elegante, regale ed incantevole. Scopriamo chi era e che aspetto aveva la genitrice di Camilla.

Camilla Parker-Bowles sarà al fianco dell’amato consorte Re Carlo III durante la celebrazione solenne della sua incoronazione, che avverrà il prossimo 6 maggio, e dove lei assumerà in modo definitivo il ruolo e il titolo di Regina Consorte.

Camilla non ha mai avuto una vita facile a Palazzo, soprattutto per il ruolo da “terza in comodo” che ha avuto nel matrimonio tra Carlo e Lady Diana. La coppia ha avuto due figli: l’erede al torno William e l’indocile Harry. I sudditi non sopportavano Camilla perché ha sostituito l’adorata e compianta Lady D.

Sebbene siano passati più di vent’anni dalla morte di Diana, i sudditi hanno iniziato da pochissimo tempo a guardare Camilla sotto un’altra luce. La donna si è sempre presentata sorridente, elegante ed educata ed ha saputo comportarsi al fianco dell’allora Principe ed oggi sovrano d’Inghilterra Re Carlo III.

La mamma di Camilla Parker-Bowles

Rosalid Shand è la madre amorevole ed affettuosa della Regina Consorte Camilla e senza ombra di dubbio sarebbe stata molto contenta di vedere dove è arrivata la sua adorata figlia. Rosalind è nata nel 1921 ed è cresciuta tra le scartoffie del padre, fondatore di un’azienda di costruzioni molto famosa all’epoca.

Nel 1939, la Shand incontra Re Giorgio VI e la piccola Elisabetta, in occasione del debutto di queste giovani e future donne reali. Rosalind incontra un ufficiale militare, Bruce Shand, e nel 1946 i due hanno deciso di sposarsi, proprio appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, creando la loro famiglia composta da tre figli: Camilla, Annabel e Mark.

L’aspetto e il carattere di Rosalind Shand

Per fortuna, Rosalind è sempre stata una donna ricca di famiglia e per questa ragione ha voluto crescere i suoi figli, stando molto attenta alle loro esigenze. La Shand era una donna forte, sicura di sé, onesta, sempre pronta ad aiutare gli altri e a dire la verità senza troppi giri di parole. Inoltre, Rosalind poteva vantare di una grande intelligenza e leadership innate.

La mamma di Camilla Parker-Bowles aveva un meraviglioso sorriso smagliante, uno sguardo fiero e temerario, che mostrava sicurezza ed autorevolezza ma anche bontà ed apprensione. Il suo aspetto era circondato da un’aura regale e di classe. Nel 1994, all’età di 72 anni, è morta a causa di un’osteoporosi che l’ha portata alla degenerazione.