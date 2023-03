Giorgia Soleri e quella terribile malattia invalidante | Costretta ad andare sotto i ferri

Chi è Giorgia Soleri e perché è diventata famosa? Ecco chi si nasconde dietro la ragazza conosciuta come “la fidanzata di Damiano”.

Tutti hanno ormai sentito parlare di Giorgia Soleri, attivissima sui social. L’abbiamo conosciuta per essere la fidanzata di Damiano, il cantante dei Maneskin, ma la ragazza è ben più di questo. Lo ha dimostrato sul suo profilo, battendosi per i diritti di chi, come lei, soffre di vulvodinia.

Grazie alla sua notorietà la ragazza ha potuto far conoscere la malattia invalidante a tante persone e aumentare l’attenzione dei media su questa terribile condizione. Grazie alle sue parole e alle sue battaglie ha conquistato migliaia di follower, che la supportano e stanno dalla sua parte ogni giorno. Soleri condivide spesso foto della sua quotidianità, nelle quale appare anche Damiano: i due sono molto uniti.

La ragazza è pronta a imbarcarsi in questa nuova avventura: sta partecipando infatti all’edizione 2023 di Pechino Express, in coppia con Federippi, e i fan non vedono l’ora di vederla all’opera. Anche questa decisione, come ha affermato la ragazza, è stata presa per porre maggiore attenzione sulla malattia e farla conosce anche al grande pubblico.

Giorgia Soleri e la relazione con Damiano

Damiano e Giorgia Soleri sono sempre stati una coppia molto unita: si conoscono da molto tempo, ma stanno insieme soltanto dal 2017. Prima solo amici, col tempo hanno scoperto di avere tante cose in comune e si sono fidanzati. Lo hanno ufficializzato loro stessi pubblicando alcuni scatti su Instagram.

Il cantante dei Maneskin ha sempre supportato Giorgia in tutto e per tutto. Partecipa ogni volta che può agli eventi organizzati dall’influencer ed è sempre pronto a sostenerla. Alcune voci recenti parlano di una possibile crisi tra i due, ma non ci sono ancora conferme o smentite su queste indiscrezioni: i due stanno mantenendo il massimo riserbo su un’eventuale crisi di coppia.

Biografia e malattia

Nata a Milano, Giorgia Soleri ha iniziato la sua carriera come modella ed è approdata a Roma grazie all’agenzia Deck Communication. Ormai vive nella città da molti anni ed è proprio lì che ha conosciuto Damiano. La ragazza è molto legata a sua madre, che ha dovuto affrontare ben due tumori dai quali fortunatamente è guarita, ma che hanno messo a dura prova la famiglia.

Come sappiamo, l’influencer e modella soffre di una malattia difficile da diagnosticare, che colpisce la vulva e causa dolore cronico. Individuarla è molto difficile e allo stesso modo è difficile curarla. Nel 2021 la ragazza si è anche operata per l’endometriosi: l’intervento si è concluso per il meglio, come ha condiviso la ragazza sui social.