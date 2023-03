Avete visto il figlio di Ornella Muti? Sono identici, è bellissimo | Modello e non solo

Lo sapevate che Ornella Muti ha un figlio bellissimo e molto somigliante a lei? Ecco chi è e che cosa fa nella vita.

Ornella Muti, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, è una delle attrici italiane più amate e conosciute. Nella sua carriera ha vinto tanti premi, tra i quali una Targa d’oro ai David di Donatello, due Grolle d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Globi d’oro come migliore attrice e alla carriera, tre Ciak d’oro come miglior attrice protagonista e tanti altri.

Ha interpretato ruoli molto diversi tra loro, collaborando con registi come Mario Monicelli, Dino Risi, Carlo Verdone, Ettore Scola, Francesca Archibugi, Woody Allen, Paolo Virzì e Francesco Nuti. Una carriera, la sua, davvero invidiabile e ricca di successi. L’attrice ha esordito da giovanissima, quando aveva solo 14 anni: Damiano Damiani la volle nel suo film La moglie più bella, interpretando la parte della protagonista che la fece conoscere in tutto il mondo.

Gli anni ’70 e ’80 furono quelli in cui l’attrice affermò la sua fama, girando film come Romanzo popolare di Monicelli, o Come una rosa al naso di Franco Rossi, insieme a Vittorio Gassman. Ha continuato la sua carriera anche negli anni ’90, mentre la sua presenza cinematografica è diminuita negli anni 2010. Nel 2022 ha condotto la prima serata del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus.

Ornella Muti: vita privata

L’attrice nella sua vita si è sposata due volte: la prima con l’attore Alessio Orano, con cui è rimasta dal 1975 al 1981, e in seguito con Federico Facchinetti, dal 1988 al 1996. Ha tre figli: Naike Rivelli, attrice e cantante, figlia di un uomo di cui ancora oggi non si conosce l’identità, e poi Carolina e Andrea.

In pochi sanno che l’attrice ha avuto una relazione con Adriano Celentano: la donna lo ha confermato solo nel 2014, anche se la storia risale agli anni ’80. E in pochi conoscono il suo bellissimo figlio Andrea: ecco cosa fa nella vita. Somiglia tantissimo a Ornella Muti!

Un figlio bellissimo

Andrea Facchinetti, nato dal secondo matrimonio dell’attrice, è il figlio più piccolo della donna. Pur bazzicando nel mondo della televisione, il ragazzo è molto riservato e non condivide granché sui social. Di lui sappiamo che è stato un modello presso Armani e ha iniziato la carriera di attore. Lo abbiamo conosciuto a Pechino Express, dove ha partecipato con sua sorella Carolina.

Oggi Andrea sta inseguendo il sogno di diventare regista. Dopo aver fatto esperienza nel mondo del cinema, ha deciso di intraprendere questa strada e inseguire quella che ha scoperto essere la sua passione più grande. Chissà, forse presto sentiremo il suo nome al cinema in uno dei prossimi successi italiani.