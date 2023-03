Oroscopo: 3 segni affronteranno un periodo brutto in primavera: ecco quali

Alcuni segni zodiacali dovranno tenere alta l’attenzione nei prossimi mesi: ecco per chi inizia un periodo davvero complicato.

Sarebbe bello se tutto procedesse sempre per il meglio, senza ostacoli o difficoltà, ma purtroppo non è così. C’è un modo, però, per essere pronti ad affrontare le avversità: lo zodiaco, per esempio, mette in guardia i segni su cosa li attende nei prossimi mesi. Con l’arrivo della primavera inizierà un periodo complicato per alcuni di voi: ecco quali sono i segni che ne risentiranno di più secondo la lettura delle stelle.

Essere preparati a ciò che ci aspetta è, senza dubbio, un grande privilegio: per farlo, basta ascoltare e leggere i segni dell’universo. Tre dei dodici segni zodiacali a partire da questo mese si troveranno ad affrontare un periodo difficile.

A influenzare il nostro futuro saranno in particolare due congiunzioni astrali: la Luna piena in Vergine e Saturno in Pesci. È questo il disegno astrale che complicherà un po’ le cose per tre segni zodiacali. Ma quali saranno coinvolti?

Un periodo sfavorevole per 3 segni zodiacali

Chiariamo prima di tutto che si tratta di una fase transitoria, quindi non temete: con un po’ di pazienza anche questo periodo finirà e tutto tornerà nella norma. Uno dei segni colpiti sarà quello della Vergine. Per voi si prospetta un periodo all’insegna di dubbi, pensieri e crisi interiori. Inizierà una battaglia contro sé stessi, i pensieri potrebbero avere la meglio sulla razionalità. Con un po’ di autocontrollo e determinazione, però, sarete in grado di superare anche questo periodo sfavorevole.

Anche per i Gemelli da adesso in poi le cose potrebbero complicarsi un po’ a causa di ansia e stress che occuperanno parti importanti della vostra giornata. Per sconfiggerle è importante ritagliare del tempo per se stessi e dedicarsi alle cose che ci fanno stare bene: non dimenticate di prendervi qualche momento di relax o di fare cose che vi piacciono davvero. Il sostegno e la vicinanza delle persone care si rivelerà fondamentale per superare il periodo alle porte.

Oroscopo primavera: parola d’ordine prudenza

Il terzo segno colpito dagli effetti della congiunzione astrale è quello del Sagittario. In particolare, i nati sotto questo segno saranno destabilizzati per via del passaggio di Saturno in Pesci. Da ora in poi sarà fondamentale non fare gesti o scelte affrettate: contate fino a 10 prima di prendere qualsiasi decisione e agite con prudenza.

Meglio concentrarsi sul presente, aspettando tempi migliori che arriveranno per tutti i tre segni citati: Vergine, Gemelli e Saggitario.