Simona Ventura: “Morta di colpo” la figlia adottiva e quel dolore tremendo | Da brividi

Simona Ventura ha raccontato la storia difficile di Caterina, la figlia che ha adottato insieme a Giovanni Terzi.

Intervistata da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Simona Ventura si è aperta sulla storia della sua famiglia e in particolare su quella di Caterina, la figlia adottata insieme a Giovanni Terzi. Una storia travagliata e piena di dolore che la conduttrice tanto amata ha raccontato a cuore aperto, facendo commuovere il pubblico.

“Il nostro amore è nato come una gran fiamma e lo teniamo vivo ogni giorno” ha raccontato quando le è stato chiesto di Giovanni Terzi, il giornalista che le ha conquistato il cuore. Anche lui ha parlato del rapporto con la compagna: Terzi ha rivelato che adora vederla in televisione e che le scrive sempre anche quando lavora. “La prima volta che mi è capitato da fidanzato ho provato una grande emozione” ha detto.

Il giornalista ha spiegato che, anche se sa che ha il cellulare spento, le scrive sempre per dirle quanto è bella, così che finito il lavoro possa leggere i suoi messaggi. I due non sono ancora sposati ma hanno intenzione di farlo, anche se succede sempre qualcosa che fa slittare il grande giorno.

Caterina, la figlia adottiva di Simona Ventura

Non c’è che dire: i due sono davvero molto legati e vorrebbero fare il grande passo. I preparativi sono in atto, ma la coppia ha deciso di non rivelare né la data né quali saranno i festeggiamenti. “Esiste una data che per noi è speciale, essendo una ricorrenza particolare” ha spiegato Terzi. I due hanno una figlia, Caterina, che è stata adottata e ha una storia molto particolare.

Oltre ai tre figli di Simona Ventura e ai due di Giovanni Terzi, la coppia ha una figlia adottata. Caterina è figlia di una parente della conduttrice che si trovava in difficoltà, e Ventura ha deciso inizialmente di prenderla in affido.

Una grande tragedia

Nel 2014 ha ottenuto l’adozione speciale per la ragazza, visto che era stata trasferita in una casa famiglia. Poi è accaduta una cosa terribile: un’amica della conduttrice è morta improvvisamente, quindi Ventura ha iniziato a pensare cosa sarebbe successo a Caterina in caso di scomparsa sua o di Terzi.

“Una delle mie migliori amiche è morta di colpo per aneurisma cerebrale. Al di là della disperazione, ho iniziato a farmi delle domande su cosa sarebbe accaduto a lei in un caso del genere. Giuridicamente lei non sarebbe stata tutelata e così, dopo 2-3 anni, siamo riusciti ad adottarla. Lei porta il mio cognome ed è un grande orgoglio per me. È mia figlia a tutti gli effetti“.