Tommaso Zorzi e il tradimento: “Ci hanno beccati” | È stata la fine

Tommaso Zorzi è stato beccato con un altro uomo, uno dei sex symbol italiani più conosciuti e si dice che sia stata la fine della storia con Stanzani.

Tommaso Zorzi è al centro della bufera social dopo essere stato visto insieme a un altro uomo, peraltro uno dei sex symbol più conosciuti d’Italia. Dopo la rottura della relazione con Stanzani arrivano rivelazioni. Ma cosa sta succedendo davvero? Facciamo un po’ di chiarezza.

Conduttore e personaggio televisivo, Zorzi è diventato famoso per aver partecipato a Riccanza, il docu-reality che entra nella vita degli adolescenti più ricchi d’Italia per mostrare le loro abitudini. Il ragazzo è stato talmente apprezzato dagli spettatori di MTV che ha partecipato a tutte le edizioni del programma e anche allo spin off Riccanza Deluxe.

È conosciuto anche per aver partecipato a Pechino Express e per aver vinto la quinta edizione del Grande Fratello VIP. È proprio in quell’occasione che si è consacrato al grande pubblico, diventando poi anche un opinionista de L’isola dei famosi. In questo fortunato periodo lavorativo è stato annunciato conduttore di Questa è casa mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?, entrambi della BBC in onda su Real Time e Discovery+.

Tommaso Zorzi e i genitori

Tommaso Zorzi proviene da una famiglia molto ricca, e proprio per questo motivo aveva partecipato a Riccanza. A lui però non piace essere definito un “figlio di papà”, come ha espresso in più occasioni: “In Italia vige ancora la credenza popolare che se ce la fai è perché sei un figlio di papà, se non ce la fai è perché non hai gli agganci giusti. Io voglio sfatare questo mito“.

Ha poi parlato del rapporto con sua madre, spiegando di avere alti e bassi con lei ma di riuscire sempre a riappacificarsi: “Una volta non ci siamo parlati per un mese ma poi abbiamo fatto la pace ed era come se non fosse successo nulla” ha raccontato. Il ragazzo ha avuto una relazione molto chiacchierata con Tommaso Stanzani, ex ballerino di amici.

Il flirt con Gabriel Garko

La storia con Tommaso Stanzani sembrava andare a gonfie vele, e spesso i due hanno condiviso degli scatti molto dolci sui social. Sembra però che proprio in quel periodo Zorzi sia stato beccato insieme a Gabriel Garko, e si vocifera che i due abbiano avuto un flirt, presunto motivo della fine della loro relazione. È stato proprio Zorzi a spiegare l’accaduto intervistato da Silvia Toffanin nei salotti di Verissimo, chiarendo ogni dubbio.

“Che succede? Me lo chiedo anche io” aveva detto. “No, scherzi a parte, siamo amici. È una persona che ho visto dopo il GF Vip perché lui era l’ex di Rosalinda Cannavò che è venuta a Milano e quindi ci siamo visti. Di giorno abbiamo fatto questo giro insieme e ci hanno beccati, ma siamo soltanto amici“. Le malelingue hanno sostenuto che la fine della relazione con il ballerino avesse a che fare con il presunto flirt avuto con Garko, il diretto interessato ha negato. Vedremo se ci saranno degli sviluppi.