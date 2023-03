Alessia Marcuzzi beccata con un altro nuovo uomo! Molto conosciuto | FOTO CLAMOROSE

Alessia Marcuzzi non è più sola. Paparazzata con un giovanissimo uomo già noto nel mondo della televisione.

Non è sbagliato dire come per Alessia Marcuzzi questo sia decisamente un periodo di cambiamenti. In seguito alla fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e l’addio a Mediaset la conduttrice ha deciso di rinnovare per davvero la sua vita. Non è stato semplice per la donna accettare che la sua carriera stava prendendo una piega inedita soprattutto dopo così tanti anni a Mediaset.

Tuttavia, passato il breve periodo di stop, la Marcuzzi è tornata in pompa magna in televisione presentando il programma Boomerissima in onda in prima serata su Rai 2. Insomma, quando Mediaset non ha avuto più spazio per la conduttrice ecco che è subentrata “mamma Rai” che ha accolto a braccia aperte Alessia, riconoscendone la sua professionalità con grande gioia dei suoi tantissimi fan.

La Marcuzzi, infatti, è anche molto seguita sui social dove conta cinque milioni e mezzo di followers con i quali condivide le sue giornate frenetiche tra lavoro e figli oltre che dare ottimi consigli di moda e beauty. Tutti questi anni in televisione per la Marcuzzi, quindi, sono senz’altro la dimostrazione che nonostante le difficoltà la presentatrice continua ad essere una delle più apprezzate nel panorama dell’intrattenimento italiano.

La vita privata di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, sulla cresta dell’onda del gossip nostrano da sempre, ha avuto una vita sentimentale sicuramente turbolenta. Dopo una lunga relazione con Simone Inzaghi dal quale ha avuto il primo figlio, Tommaso, ora divenuto uomo, si lega a Francesco Facchinetti in un’appassionata storia d’amore che culmina con la nascita di Mia. Tuttavia anche con il figlio d’arte la storia termina sebbene la Marcuzzi è stata in grado di rimanere grande amica di entrambi i suoi ex storici.

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marconi, per tanti anni amici, sono convolati a nozze a Londra nel 2014 quando tutti credevano che oramai la donna si fosse definitivamente sistemata. Pochi mesi fa l’annuncio inaspettato della separazione che ha lasciato spiazzato tutti. Ma per la Marcuzzi non è tempo di chiudere i battenti con l’amore: ecco che viene beccata in compagnia di un bellissimo ragazzo anche lui nel mondo della televisione.

Alessia Marcuzzi ed il suo nuovo fidanzato

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi ha beccato Alessia Marcuzzi con un giovane ballerino del piccolo schermo già nel corpo di ballo di alcuni dei più importanti programmi Mediaset come Amici di Maria De Filippi e Tale e Quale Show. Stiamo parlando di Jody Proietti, un danzatore di trent’anni con ben vent’anni di differenza rispetto alla sua presunta nuova compagna.

I due sono stati paparazzati per le vie di Roma a braccetto, come fossero una coppia ben solida anche se non sono note le tempistiche del loro avvicinamento. Inutile dire che il nome di Jody Proietti, dopo queste foto, è impazzato su tutti i giornali di gossip alla ricerca dell’identità del ragazzo e della vera natura del loro rapporto. Da parte degli interessati nessuna dichiarazione ufficiale ma solo tanta serenità dopo la tempesta per Alessia Marcuzzi.