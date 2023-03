Divorzio Ilary Blasi e Francesco Totti: arriva la sentenza del giudice | Verdetto inaspettato

Il giudice ha preso la prima decisione sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: la sentenza è inaspettata.

Da mesi si parla del famigerato divorzio tra Ilary e Totti: dopo i numerosi scandali sulla loro separazione che hanno tenute incollate le persone ai giornali di gossip, ora i due si sono dovuti presentare difronte a un giudice per mettere nero su bianco la loro volontà di dirsi addio.

È stata un’estate turbolenta per loro: prima la decisione di separarsi, poi le ripicche su Instagram e tra le mura di casa. Ancora, l’arrivo dei nuovi compagni di vita: Noemi Bocchi per Totti e Bastian Muller per Ilary.

Nonostante siano stati mesi difficili, sembra essere tornato il sereno: entrambi sono innamorati e vivono le loro relazioni con gioia. Tra Noemi e l’ex capitano della Roma tutto sembra procedere per il meglio: hanno comprato casa nella capitale e sono più affiatati che mai. Tra Bastian e Ilary scorre, invece, un amore appena sbocciato, ma pieno di potenziale: alla conduttrice dell’Isola dei Famosi è tornato il sorriso. Insomma, sembra proprio che i due abbiano trovato il loro equilibrio.

Divorzio Ilary Totti, slitta la prima sentenza

Per quanto riguarda i figli, hanno sempre cercato di tutelarli, talvolta fallendo. La separazione ha avuto un tale rimbombo mediatico che è stato impossibile non colpire di riflesso i figli, che sono stati inglobati in questa brutta situazione

L’attesissimo giorno, comunque, è arrivato. A quanto pare sembra che nessuno si sia seduto in aula per quella che doveva essere la prima udienza. Martedì 14 marzo è arrivata la prima decisione del giudice che, per via telematica, ha comunicato alle parti in causa come l’inizio del procedimento è stato rimandato. Il motivo di tale decisione non è ancora chiaro, né tantomeno a che data siano slittate le operazioni. Potrebbe trattarsi di poche ore o anche di giorni.

Ilary e Totti: i figli e i beni al centro del divorzio

Quello che è certo, è che l’ex coppia di sposini non vuole tirare avanti questa situazione per le lunghe: il loro desiderio è quello di mettere definitivamente un punto e riprendere in mano le proprie vite.

I punti più importanti da chiarire riguardano l’affidamento dei tre figli – Cristian, Chanel e Isabel -, e la divisione dei beni. Oggi entrambi gli ex coniugi sono felici e stanno vivendo un nuovo amore: la separazione servirà a ricominciare definitivamente, magari con meno rancore di prima. Non ci resta che aspettare che la legge faccia il suo corso.