Addio Sandra Milo, il drammatico annuncio alla morte | “Ti porterò sempre nel cuore!”

Sandra Milo fa un annuncio particolarmente triste e scatena la commozione del web. Un addio davvero doloroso.

Una delle attrici più importanti del cinema italiano è stata sicuramente Sandra Milo che con la sua verve e particolare intonazione ha ammaliato tante generazioni di cinefili. La donna musa di diversi registi come Federico Fellini ha collaborato con artisti del calibro di Alberto Sordi e Marcello Mastroianni diventando il simbolo di un determinato tipo di cinema italiano.

La Milo, infatti, ha vinto un Nastro D’Argento per aver interpretato Giulietta nel fim di Fellini “Spiriti” prendendosi, così, anche diverse soddisfazioni a livello professionale. Tuttavia, non sempre le cose sono filate lisce per la Milo che dopo aver esordito con Sordi nel lungometraggio The Bachelor e aver raggiunto un certo status quo nel cinema degli anni ’60,si è presa un periodo di pausa dal grande schermo per dedicarsi ad altro.

In effetti, poi Sandra Milo nel corso della sua carriera si è cimentata in diverse occupazioni recitando a teatro, sperimentando anche alla conduzione di alcuni programmi sul piccolo schermo. Sandra, benché abbia praticamente raggiunto i 90 anni è ancora molto attiva sui social che utilizza di frequente per raccontare il suo passato glorioso e il suo presente, circondata dalla famiglia.

La vita sentimentale di Sandra Milo

Nonostante abbia vissuto spesso sotto i riflettori, la Milo ha cercato di preservare il più possibile la sua vita privata di cui si conoscono comunque alcuni dettagli. Intanto, però sappiamo che è stata sposata in prime nozze con Cesare Rodighero quando aveva solo 15 anni nel 1948, un’unione durata pochi mesi.

Successivamente Sandra Milo si è sposata con Moris Ergas con cui ha avuto la sua prima figlia Deborah sorellastra degli ultimi due figli della Milo, Ciro e Azzurra avuti, invece, dal suo terzo marito Ottavio De Lollis. Ora la Milo si gode i suoi figli e nipoti nella bellissima armonia familiare costruita dopo diverse difficoltà.

Il cordoglio social di Sandra Milo

Una notizia bruttissima ha riguardato il mondo dello spettacolo: la scomparsa di Gina Lollobrigida. Tanti i messaggi di amore dedicati all’attrice che ha fatto la storia del cinema italiano nel mondo. Sotto l’attenzione mediatica, però, il lungo post di Sandra Milo per la Lollobrigrida che recita queste dolcissime parole:

“Nel giorno in cui avrei voluto gioire per la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, mi ritrovo a piangere la scomparsa di Gina Lollobrigida, una stella del cinema internazionale. Gina è sempre stata una donna dalla strabordante bellezza e talento straordinario, non solo è stata una donna coraggiosa. Credo che adesso sia finalmente felice perché negli ultimi anni della sua vita non l’hanno vista serena. Ciao Gina, ti porterò sempre nel cuore!”.