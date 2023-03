Pier Silvio Berlusconi: scontro violento con la Rai | Conseguenze disastrose

Nuovo scontro tra i vertici Rai e Mediaset per accaparrarsi un personaggio davvero importante della televisione.

Una caratteristica che contraddistingue la Mediaset dalla Rai è che sicuramente la voglia di da parte dell’azienda di sperimentare maggiormente con programmi un po’ più audaci e meno vincolati da alcune regole. Eppure, proprio di recente, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intraprendere una nuova linea editoriale secondo la quale tutte le trasmissioni della rete devono adempiere alle regole del decoro.

Vittime di questo cambio rotta reality come Il Grande Fratello e a breve L’isola dei famosi che si prepara a debuttare tra qualche settimana in una veste abbastanza leggera. Questo nuovo modo di fare, tra l’altro, sta terrorizzando tutti conduttori Mediaset tra cui anche Ilary Blasi il cui modo di presentare è sempre stato caratterizzato dalla spontaneità e da una verve innata.

Tuttavia, la nuova veste di Mediaset sta prendendo forma e su richiesta di Pier Silvio Berlusconi è necessario arricchire un po‘ il ventaglio di presentatori e artisti nel proprio elenco di Vip. Pier Silvio avrebbe puntato su uno in particolare, deciso a rubarlo proprio dalla Rai. Vediamo di chi si tratta.

Giancarlo Magalli e il suo ingresso a Mediaset

Il grosso personaggio, storico volto della Rai, che potrebbe passare presto in Mediaset è niente di meno che Giancarlo Magalli il quale si sarebbe dichiarato più che propenso ad andare nella rete di Pier Silvio, soprattutto dopo che la Rai lo ha lasciato a secco di programmi. In effetti, Magalli dovrebbe aver inteso l’interesse di Mediaset nei suoi confronti ed è per questo che in una recente intervista l’uomo ha ammesso un prossimo avvicinamento alla rete del biscione.

A TvBlog, Giancarlo Magalli è stato molto candido circa la sua voglia di tornare a lavorare in un progetto che possa essere adatto a lui e alla sua versatilità ma che però non lo tenga impegnato giornalmente tenendo conto del brutto male che l’ha sfortunatamente colpito.

La malattia di Giancarlo Magalli

Magalli, sfortunatamente come ha confessato poi in alcune dichiarazioni fatte ai microfoni di Verissimo, ha dovuto curare un linfoma potenzialmente letale a causa del quale si è allontanato per un po’ dal piccolo schermo. Soprattutto per tale ragione la Rai ha deciso di lasciargli suo spazio per curarsi non ingaggiandolo in nessuno show.

Adesso, però, Giancarlo sta meglio ed aspetta di tornare a lavorare per ricomparire sul piccolo schermo. La Rai, una rete che lo ha scoperto, fatto crescere professionalmente e reso famoso sarà pronta a riaccoglierlo dopo la malattia? Per adesso, però, sembrerebbe che il futuro del conduttore Giancarlo Magalli possa essere proprio nella rete concorrente: Mediaset.