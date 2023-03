La Rai snobba Giancarlo Magalli, è stato escluso | Occhio alla proposta di tradimento

Giancarlo Magalli torna a fare delle dichiarazioni importanti sul suo futuro in televisione. Il conduttore potrebbe fare un cambio rotta incredibile.

Giancarlo Magalli è uno dei più importanti conduttori della televisione italiana presente da tantissimi anni nel panorama dell’intrattenimento nostrano. Negli ultimi tempi, dopo tante prime serate e show molto celebri, si era dedicato ad apparizioni abbastanza sporadiche in alcuni programmi come Il Cantante Mascherato o in quanto narratore del Collegio. Tuttavia, ancora più di recente il volto di Magalli è scomparso dal piccolo schermo e le motivazioni sono davvero strazianti.

Come ha lui stesso confessato in un’intervista a Verissimo, Giancarlo Magalli ha avuto un serio problema di salute. E’ da poco guarito, infatti, da un linfoma alla milza che lo ha allontanato dalla televisione e gli ha fatto perdere moltissimi chili. Questo dolore fisico non gli ha permesso di lavorare ma l’uomo è più che determinato a tornare in tv in un nuovo format purché non preveda il suo coinvolgimento in maniera giornaliera.

Magalli, da sempre bandiera della Rai, questa volta però potrebbe valutare anche proposte della rete concorrente, la Mediaset, cambiando totalmente il suo volto nella televisione. Giancarlo Magalli ha rilasciato un’intervista a TvBlog in cui spiega meglio le sue condizioni e le sue aspirazioni per il futuro.

Le dichiarazioni di Magalli su rapporto con la Rai

Giancarlo Magalli a TvBlog ha raccontato il suo desiderio di tornare a lavorare proprio per riprendere quella quotidianità che gli è tanto mancata. A proposito del suo possibile ritorno in rai ha confessato: “Mi è dispiaciuto trovarmi senza trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri. Il direttore Colletta mi ha promesso il suo interessamento e mi auguro si trasformi in qualcosa di concreto. È stato sempre gentile ed affettuoso con me”.

C’è qualcosa che bolle in pentola ma nulla di certo per Magalli che spererebbe di rientrare in Rai, la rete che gli ha regalato tantissime soddisfazioni ma che sembra per certi versi avergli voltato le spalle. Infatti, una sua ulteriore dichiarazione circa la possibilità di entrare a Mediaset ha fatto discutere e non poco.

Le parole di Magalli sul suo futuro in tv

Nonostante il suo amore ed il suo riconoscimento nei confronti della Rai, Magalli potrebbe anche valutare l’opzione Mediaset per riprendere a lavorare regolarmente. “Ho sempre lavorato in Rai e resta l’azienda che privilegerei. Questo però non vuol dire che direi di no ad un’offerta della Mediaset se questa si rivelasse interessante“.

Insomma, la Rai nel caso in cui volesse riprendere i rapporti con Giancarlo Magalli, deve agire nell’immediato poiché il conduttore potrebbe senza mezzi termini scappare via dalla rete che lo ha reso famosi ed uno dei conduttori più in gamba del piccolo schermo.