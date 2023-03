Eleonora Daniele: “Sparita nel nulla”, tutti in apprensione | Terribile notizia

La ben nota conduttrice televisiva ha mandato tutto il suo pubblico in crisi con l’ultima notizia che la riguarda.

Lo scorso 13 marzo è ripartito Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, dove la stessa presentatrice ha ricordati al suo pubblico l’appuntamento in seconda serata con Storie di sera, in onda ogni lunedì verso le 23.30. La Daniele ha annunciato che i temi trattati sarebbero stati la scomparsa di Maria Chindamo e l’omicidio Gucci.

Storie di sera è lo spin-off di Storie italiane ed è arrivato già a quattro puntate. Essendo partito come un esperimento, la redazione non era molto convinta che avrebbe riscontrato un successo tale da permettere loro di continuare a mandarlo in onda. Invece, questo “figlio” della storica trasmissione ha ottenuto un successo inaspettato e ben accolto.

Nella puntata del 6 marzo, dove Eleonora ha intervistato Vittorio Cecchi Gori, lo share del programma è salito in modo esorbitante: nella prima parte è arrivato al 12.07% e nella seconda, facendo una media, si è arrivati a 7.08%. Insomma, un grande successo per i programmi dedicati ai racconti drammatici della popolazione italiana.

Il caso Maria Chindamo

Maria Chindamo è un’imprenditrice della quale si sono perse le tracce presso la provincia di Vibo Valentia nel 2016. Questo caso è stato classificato come sparizione di persona, ma ancora oggi il suo corpo non è stato ritrovato. Per questa ragione, si è arrivati a pensare che, in realtà, la Chindamo è stata uccisa.

Nel corso degli anni, il fratello e i figli di Maria hanno fatto numerose denunce ed appelli per ritrovare la loro familiare, ma è stato tutto inutile. A distanza di sette anni, non si ancora nulla riguardo alla donna e la Daniele ha concluso così il tema che la vede come protagonista: “Maria è una donna sparita nel nulla”.

La programmazione un po’ travagliata di Storie Italiane

Eleonora Daniele, per l’ottimo lavoro svolto con la versione serale di Storie Italiane, ha ricevuto molti complimenti in diretta da parte dei suoi colleghi, in particolare dalle colleghe Samantha De Grenet e Rosanna Lambertucci. Un supporto che fa sempre piacere ricevere dalle persone a noi care.

Tuttavia, la trasmissione doveva andare in onda lo scorso 6 febbraio, ma non è stato possibile a causa dell’edizione speciale del TG1 dedicato al disastroso terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. Così, Eleonora Daniele si è vista slittare a dopo la settimana della fine di Sanremo 2023, ovvero il 20 febbraio scorso. Quella puntata è stata dedicata a Davide Ferrerio, il ventenne aggredito a Crotone la scorsa estate per uno scambio di identità.